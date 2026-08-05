Geraldine Ponce, presidenta municipal de Tepic, Nayarit, acusó a la senadora del PAN, Ivideliza Reyes, de haberla espiado.

De acuerdo con Geraldine Ponce, los hechos ocurrieron durante la Feria de Nayarit en California, donde un individuo presuntamente vinculado a Ivideliza Reyes habría capturado imágenes y videos durante sus actividades.

Ante estos señalamientos, la senadora del PAN respondió a la presidenta municipal de Tepic, rechazando que la haya espiado, pues dijo solo busca desviar la atención de los problemas locales.

Geraldine Ponce acusa a Ivideliza Reyes de espiarla y hostigarla durante viaje de trabajo a Estados Unidos

Geraldine Ponce responsabilizó a Ivideliza Reyes de presuntamente haberla espiado durante su gira de trabajo por California, en Estados Unidos.

Ponce afirmó que la situación escaló durante el viaje de regreso a México, en donde su equipo de trabajo detectó nuevamente al mismo sujeto realizando grabaciones sin consentimiento dentro del avión.

La presidenta municipal denunció que el material fue difundido posteriormente en diversas plataformas digitales como parte de presuntos ataques coordinados y campañas financiadas.

Adicional, calificó estas acciones como una regresión a los métodos tradicionales de la oposición, los cuales son el acoso y la difamación sistemática en lugar de la legítima gestión pública.

Ponce instó a Reyes a reorientar sus esfuerzos y recursos hacia el bienestar de la población en Nayarit, enfatizando que su propia agenda de trabajo es de carácter público y transparente y no necesita que la espíen.

Reiteró que estas acciones de hostigamiento digital no frenarán su trayectoria ni su determinación para continuar fortaleciendo el proyecto de la llamada 4T.