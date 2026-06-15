Durante la mañanera de Claudia Sheinbaum del 15 de junio de 2026, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, presentó los avances del Programa de Vivienda para el Bienestar, cuya meta sexenal contempla la construcción de 1.8 millones de hogares.

La titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, destacó que el programa registra un avance superior al 33 por ciento, beneficiando a más de 2.1 millones de personas mediante proyectos desarrollados por FOVISSSTE, Conavi, Insus e Infonavit.

FOVISSSTE colocará en julio la primera piedra de un desarrollo de 512 viviendas en Puebla. (CORTESÍA )

FOVISSSTE iniciará construcción de viviendas en Puebla

Por su parte, la vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), Jabnely Maldonado Meza, recordó que el organismo participará con la construcción de 100 mil viviendas.

Detalló que actualmente existen 28 predios disponibles en 18 entidades federativas y confirmó que el primer proyecto arrancará en el estado de Puebla.

Estamos listos para colocar la primera piedra el primero de julio (...) Vamos a arrancar este Programa de Vivienda en Villa Verde, en Puebla, que es un predio recuperado gracias al apoyo del Gobernador porque estaba invadido; ahí iniciaremos con 512 viviendas. Jabnely Maldonado Meza, vocal ejecutiva del FOVISSSTE

Indicó que las viviendas tendrán una superficie de 60 metros cuadrados y contarán con servicios básicos, además de cumplir con estándares internacionales establecidos por la Organización de las Naciones Unidas en materia de habitabilidad, ubicación, accesibilidad y disponibilidad de servicios.

Asimismo, incluirán tiendas del SUPERISSSTE y consultorios médicos del ISSSTE, como parte de la estrategia impulsada por el director general del instituto, Martí Batres Guadarrama.

Más de 284 mil personas han recibido apoyo en sus créditos

Respecto a la atención de créditos deteriorados e impagables, Jabnely Maldonado informó que las dos primeras etapas del programa han beneficiado a 284 mil personas mediante condonaciones, quitas, descuentos y reestructuras.

La vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, explicó que la tercera etapa contempla una reestructura histórica para los créditos contratados en Unidad de Medida y Actualización (UMA).

No habrá actualización de la UMA cada año, se congelan los créditos pues habrá un pago fijo en pesos durante el plazo restante que les quede en el contrato; una tasa de interés fija del nueve por ciento, y todas las personas que ocupen una quita, independientemente del monto que se necesite, la tendrán. Jabnely Maldonado Meza, vocal ejecutiva del FOVISSSTE

FOVISSSTE colocará en julio la primera piedra de un desarrollo de 512 viviendas en Puebla. (CORTESÍA )

Preparan reestructura histórica de créditos en UMA

La vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, señaló que las mujeres trabajadoras al servicio del Estado continúan siendo uno de los grupos prioritarios para el organismo.

Destacó que el programa FOVISSSTE Mujeres ha beneficiado hasta ahora a 5 mil 537 servidoras públicas y pensionadas mediante créditos con tasas preferenciales de entre 2 y 3.5 por ciento.

Además, anunció que a partir de julio las y los acreditados contarán con un nuevo estado de cuenta simplificado para facilitar el seguimiento de sus financiamientos.

Va a ser muy fácil identificar el monto prestado, pagado y el saldo actual; fortalece la educación financiera y el acompañamiento del FOVISSSTE y se puede descargar desde el portal electrónico. Jabnely Maldonado Meza, vocal ejecutiva del FOVISSSTE

Finalmente, informó que 6 mil 60 personas han recibido apoyos mediante las distintas acciones implementadas dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.