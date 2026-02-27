Desde la Ciudad de México, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, entregó más de 200 constancias de finiquitos a derechohabientes, pensionados y jubilados que contaban con deuda problemática en el Fondo de Vivienda (FOVISSSTE).

Durante su mensaje, agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, asegurando que durante el Segundo Piso de la Cuarta Transformación la vivienda es un derecho social garantizado, ya sea por condonación, quitas o a través del programa de Vivienda para el Bienestar, programa que tiene como meta la construcción de 1.8 millones en este sexenio.

ISSSTE impulsa vivienda como derecho social

Martí Batres señaló que la entrega de estos finiquitos se dio gracias al trabajo coordinado con la vocal ejecutiva de FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza. Asimismo, aseguró que estas acciones son parte de la vocación social del ISSSTE.

“Es un proceso de bienestar, es parte de una concepción, así pensamos nosotros que deben ser las cosas, no pensamos que deben predominar criterios privatizadores en instituciones, sino criterios sociales” Martí Batres, director general del ISSSTE

Jubilados y pensionados recibieron certeza jurídica de su vivienda (cortesía)

Además, destacó la importancia de ayudar a las personas que seguían con deudas impagables, a pesar de haber pagado su vivienda durante años de manera regular. Batres puso de ejemplo al jubilado Ricaro Lohora, quien obtuvo un crédito de 621 mil pesos, había pagado 2 millones 285 mil y todavía debía un millón 580 mil.

Mientras que José Giovanny Hernández Camargo, derechohabiente, obtuvo un crédito de 748 mil pesos, pagó 2 millones 477 mil, pero adeudaba un millón 733 mil. Otro caso es el de Julio César Martínez Hernández, quien recibió un crédito de 728 mil, había pagado 2 millones 460 mil, pero todavía debía un millón 766 mil.

Jubilados y pensionados recibieron certeza jurídica de su vivienda (cortesía)

El titular del ISSSTE mostró su respaldo a las y los beneficiarios que, con el apoyo del gobierno, ya no tienen su deuda y continúan con su casa, asegurando una vivienda digna y propia para las familias.

“Nos da gusto decirles que todas y todos los presentes, todas y todos los que nos acompañan, hoy ya no tienen deuda y hoy reciben su vivienda. No solo les entregamos una hoja o una constancia, como la que ya vieron, estamos entregándoles la vivienda. (...) Es un hecho de gran alivio y felicidad y de emoción” Martí Batres, director general del ISSSTE

Por su parte, Jabnely Maldonado subrayó que el programa “Justicia Social” no tiene precedentes en el país, pues este apoyo otorga acompañamiento a las personas en activo, pensionadas, jubiladas y a quienes salieron del sector público.

Jubilados y pensionados recibieron certeza jurídica de su vivienda (cortesía)

Finalmente, los y las asistentes agradecieron el apoyo del Gobierno de México, del ISSSTE y FOVISSSTE por brindarles certeza jurídica y un patrimonio digno para no perder sus hogares y fortalecer su economía.