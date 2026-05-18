El FOVISSSTE confirmó la condonación de 421 créditos impagables en Yucatán como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar impulsado por el gobierno federal.
La vocal ejecutiva Jabnely Maldonado Meza informó que las acciones buscan otorgar certeza patrimonial a familias acreditadas mediante quitas, reestructuras y cancelaciones de adeudos hipotecarios históricos.
Durante el evento realizado en Mérida, autoridades del ISSSTE destacaron que el programa registra un avance de 80% en beneficio de trabajadores y derechohabientes del país.
Programa de vivienda busca ampliar beneficios para acreditados del FOVISSSTE
El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, acompañó la entrega de constancias y reiteró que la vivienda social continuará siendo prioridad durante esta administración federal.
Batres Guadarrama señaló que las instituciones deben priorizar atención humanista, dejando de considerar a las personas acreditadas únicamente como expedientes administrativos relacionados con créditos hipotecarios antiguos.
La titular del Fondo indicó que Yucatán representa una entidad estratégica para garantizar vivienda adecuada, debido al número creciente de familias beneficiadas mediante apoyos financieros recientes.
De acuerdo con las autoridades, más de 4 mil personas han recibido respaldo patrimonial en la entidad mediante mecanismos de regularización, condonación y reestructura de créditos habitacionales.
En Mérida, el organismo aplicó quitas equivalentes a 57.7 millones de pesos, incluyendo una condonación individual superior a un millón 22 mil pesos otorgada recientemente.
Jabnely Maldonado Meza reiteró que la actualización de datos personales permitirá establecer contacto directo con acreditados para informarles sobre beneficios disponibles en sus financiamientos hipotecarios.
El FOVISSSTE aseguró que continuará fortaleciendo programas sociales enfocados en garantizar seguridad patrimonial y acceso a vivienda adecuada para trabajadores afiliados en distintas entidades mexicanas.