La vocal ejecutiva del FOVISSTE, Jabnely Maldonado Meza, dio a conocer que hay 242 mil 812 personas acreditadas que han sido beneficiadas por el Programa de Justicia Social, cuya meta asciende a 400 mil apoyos para resolver, reestructurar o liquidar créditos.

La funcionaria detalló que, por instrucciones del director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, se avanza en la entrega de Constancias de Finiquito en 24 estados, así como más de 133 mil cartas de beneficio enviadas a través de SEPOMEX. Hasta ahora, 55 mil 320 documentos ya están en proceso de reparto para personas jubiladas y pensionadas.

FOVISSSTE avanza en el crédito “Tú Construyes”

Jabnely Maldonado anunció la ampliación del programa “Tú Construyes”, que permite edificar viviendas en terreno propio. A las entidades ya integradas se suman Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz y Michoacán, y se realizarán sesiones informativas en Chiapas, Estado de México, Tlaxcala y Michoacán.

FOVISSSTE reafirma su compromiso con millones de beneficiados para restituir derechos y resolver créditos (Cortesía)

Además, destacó que el FOVISSSTE participa en el Programa Vivienda para el Bienestar, con terrenos listos para iniciar obras en Puebla, Chiapas e Hidalgo. El Fondo dispone ya de más de 30 hectáreas de suelo apto, incluyendo predios compartidos con Conavi e Infonavit.

Por su parte, la titular de SEDATU, Edna Vega Rangel, informó que del objetivo sexenal de 1.8 millones de viviendas, este año arrancarán 386 mil construcciones.

Sobre regularización de la propiedad, destacó más de 222 mil acciones, superando ampliamente la meta anual; de ellas, 41 mil 306 corresponden al FOVISSSTE.

Con estas estrategias, el FOVISSTE impulsa su transformación para el beneficio de miles de derechohabientes con el fin de resolver, reestructurar o liquidar créditos.