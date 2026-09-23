La Fiscalía General del Estado de Michoacán reiteró la tarde de este martes 22 de septiembre la entrega de celulares de Carlos Manzo para esclarecer su homicidio.

“De que tienen que ser aportados van a tener que ser aportados” Israel Vega, vicefiscal de Michoacán

En conferencia de prensa, el vicefiscal Israel Vega Rodríguez señaló que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, está obligada a entregar los celulares de Carlos Manzo.

Y a raíz de eso, continuar con las investigaciones, ya que pese a solicitud de Grecia Quiroz y el Movimiento del Sombrero, la Fiscalía General de la República no ha atraído el caso.

Fiscalía de Michoacán insiste a Grecia Quiroz entrega de celulares de Carlos Manzo

El vicefiscal de Michoacán reiteró que los celulares de Carlos Manzo deberán ser entregados para continuar con las investigaciones y análisis periciales consecuentes del homicidio.

Fiscalía insiste en entrega de celulares de Carlos Manzo para esclarecer su homicidio (Fiscalía de Michoacán)

De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, el requerimiento es para que Grecia Quiroz entregue el o los celulares de Carlos Manzo, ya que no tienen certeza del número de dispositivos.

Por lo que advirtió, la Fiscalía continuará con los procedimientos para obtener los celulares de Carlos Manzo si considera que son indispensables para la investigación.

En ese caso, la Fiscalía estaría obligada a adquirir los celulares, derivado de la ampliación de declaraciones, que señalan incluso una modificación del WhatsApp del edil.

Al respecto y ante señalamientos de una posible manipulación o eliminación del perfil de Carlos Manzo, el vicefiscal apuntó que para esclarecer la acusación necesitan los celulares.

Fiscalía de Michoacán mantiene carpeta de investigación por homicidio de Carlos Manzo

Grecia Quiroz ha reiterado que prefiere entregar los celulares de Carlos Manzo a la FGR y la solicitud de Juan Manzo, debido a presunta imparcialidad de la dependencia estatal.

Ante cuestionamientos al respecto, el vicefiscal declaró que si bien mantienen coordinación con la FGR, la carpeta de investigación se mantiene con la Fiscalía de Michoacán.

El vicefiscal no dio a conocer si la FGR ya ha solicitado ejercer la atracción de la carpeta de investigación por el homicidio de Carlos Manzo, como ha pedido Grecia Quiroz.