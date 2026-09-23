La tarde de este martes 22 de septiembre se registró una balacera en la carretera Texcoco-Lechería, en el Estado de México, que dejó un saldo de dos muertos y dos heridos.

Sobre lo ocurrido, reportes señalan que sujetos armados a bordo de motocicletas, atacaron de forma directa a personas en un vehículo particular que circulaban a la altura de San Miguel Totolcingo, Acolman.

Con respecto al móvil de la balacera en la Texcoco-Lechería, la información preliminar establece que un conflicto previo motivó el ataque.

Dos muertos y dos heridos deja ataque armado en la Texcoco-Lechería

Un par de sujetos armados a bordo de una motocicleta, atacó a balazos a un grupo de personas que viajaban en un automóvil Cupra que circulaba sobre la carretera Texcoco-Lechería.

En torno a lo ocurrido, medios locales informaron que fue cerca de las 13:30 horas del 22 de septiembre cuando los atacantes abrieron fuego contra las víctimas al darles alcance tras una persecución.

Los datos establecen que los agresores dispararon en distintas ocasiones contra cuatro personas que circulaban en la unidad particular, dejando un saldo de dos muertos y dos heridos.

Balacera Texcoco Lechería (Especial)

Una vez que ejecutaron la balacera, los atacantes escaparon del sitio, mientras que el automóvil se impactó en una pared en inmediaciones de la colonia San Miguel Totolcingo, Acolman.

Debido a los hechos, hasta el sitio de la carretera Texcoco-Lechería en el que chocó la unidad y quedaron los dos muertos y los dos heridos, arribó personal de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Ejército Mexicano para resguardar la zona.

Balacera en Texcoco-Lechería habría sido por un conflicto previo

En torno a la balacera que dejó dos muertos y dos heridos en la carretera Texcoco-Lechería, se informó que se habría ejecutado debido a un conflicto previo entre los involucrados.

Noticieros Televisa dio a conocer que el pasado fin de semana, las víctimas denunciaron amenazas por parte de los agresores, por lo que incluso solicitaron medidas de protección.

Balacera Texcoco Lechería (Especial)

No obstante, no se conocen los detalles sobre el conflicto que habría derivado en el ataque armado, pues ninguna autoridad ha emitido información oficial sobre los hechos.

Cabe destacar que las personas que resultaron lesionadas luego de la agresión armada, fueron trasladadas a un hospital para que se les brinde la atención médica, pero se desconoce su estado de salud.