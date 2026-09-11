El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, pidió que se entreguen los celulares de Carlos Manzo para que sirvan como prueba técnica ante la Fiscalía General del Estado.

En entrevista para Radio Fórmula, enfatizó la necesidad de incorporar los celulares al expediente del caso, asegurando que esta medida es indispensable para disipar cualquier duda de las investigaciones.

Alfredo Ramírez Bedolla insiste en que entregar los celulares de Carlos Manzo es clava para las investigaciones del caso

Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que es fundamental y necesario que se entreguen los dos celulares que utilizaba Carlos Manzo como presidente municipal de Uruapan.

El gobernador subrayó que el peritaje especializado a los equipos de comunicación permitirá sustentar la investigación del asesinato del alcalde, sobre bases totalmente sólidas y verificables.

De acuerdo con Bedolla, podrían contener información que ayude a las autoridades a esclarecer los hechos, como posibles amenazas o mensajes clave que ayuden a la captura de los autores intelectuales del crimen.

Por ello, señaló que que la entrega oportuna de estos equipos probatorios enviará una señal contundente de apego irrestricto al debido proceso y a la legalidad del caso.

Esto toda vez que Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, ha reiterado su negativa para entregar los celulares a la Fiscalía estatal, acusando riesgo de que que puedan sembrar algún delito.