Monterrey conmemoró el 59 aniversario del Parque España con una jornada de forestación en la que se plantarán 80 árboles de especies nativas, como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura verde, restaurar la cobertura vegetal y conservar uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible (SEDUSO), a través de la Dirección para una Ciudad Verde, en coordinación con Acuity Brands Lighting de México y con el apoyo de la Secretaría de Servicios Públicos.

Monterrey planta 80 árboles para fortalecer el Parque España

Más de 100 voluntarios de la empresa y personal del municipio participaron en la jornada de reforestación, que comenzó con ejercicios de calistenia para prevenir lesiones y una capacitación sobre la técnica adecuada para la plantación de árboles.

De los 80 ejemplares contemplados en esta etapa, 50 serán plantados con la participación de voluntarios de Acuity Brands Lighting de México, mientras que los 30 restantes serán sembrados la próxima semana por personal de la Secretaría de Servicios Públicos.

Jornada de forestación fortalece el Parque España durante su 59 aniversario

El Gobierno de Monterrey destacó que esta acción forma parte de la estrategia municipal para recuperar espacios públicos, incrementar la presencia de especies nativas y promover la colaboración entre autoridades, iniciativa privada y ciudadanía en favor del medio ambiente.

Asimismo, la jornada dio continuidad a las acciones de forestación que impulsa la Dirección para una Ciudad Verde en distintos sectores del municipio, reforzando la conservación del Parque España, uno de los principales espacios de recreación y convivencia para las familias regiomontanas.

El evento fue encabezado por el director para una Ciudad Verde, Abraham Hernández Montemayor, acompañado por representantes de Acuity Brands Lighting de México.