Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, reveló la cronología del asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Apatzingán.

El funcionario detalló en el programa de Azucena Uresti, en Grupo Fórmula, que el líder limonero tenía propiedades en Cenobio Moreno, por ello se trasladó a esa región a las afueras de Apatzingán, Michoacán.

Además, reveló que posteriormente se traslado a San Juan de los Plátanos, donde también tenía propiedades y siguen investigan el sitio ya que ese es el punto que hasta ahora sabe pudo haber sido el lugar de asesinato.

“Salió de Morelia alrededor de las 2 de la tarde, de su domicilio entre 11 y 12 del día… llega a Apatzingán alrededor de las 4, 4 y media, donde llegan directo al Tianguis Limonero, ahí es donde cambian de vehículo, ya también confirmado por su escolta… le señala que se ven mas tarde o mañana … él se regresa en la camioneta que salieron de Morelia, una Tiguan blanca… y él toma camino en su camioneta pickup Toyota gris… entre Cenobio y entre San José de los Plátanos el tenía algunas propiedades, el llega a la comunidad de Cenobio Moreno y posteriormente se traslada a la comunidad de San José de los Plátanos (San Juan de los Plátanos), ahí es donde tenemos esa revisión que es lo que estaos cotejando para poder esclarecer… el lugar donde pudieron haberle quitado la vida” Carlos Torres Piña. Fiscal de Michoacán

Escolta de Bernardo Bravo declaró ante Fiscalía de Michoacán

El fiscal de Michoacán reveló que el escolta de Bernardo Bravo ya hizo su declaración y confirmo que se separaron en el Tianguis Limonero.

De acuerdo con la información proporcionada, llegaron depuesto de las 16:00 horas a Apatzingán y ahí le dijo que lo veía más tarde o al siguiente día.

Fiscalía de Michoacán investiga posible punto de asesinato de Bernardo Bravo en San José de los Plátanos

Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, hizo una actualización de los lugares que visitó y el punto donde pudieron asesinarlo.

Inicialmente dijo que ello pudo haber sido en Cenobio Moreno pero la información compartida recientemente es que acudió a San Juan de los Plátanos, donde actualmente se centran las investigaciones.

Sobre seguridad a la familia de Bernardo Bravo dijo que la Guardia Nacional confirmó que le ha asignado escoltas. Amelí Gissel Navarro Lepe encabezará hoy una caminata por la paz en memoria de sus esposo.

También que fueron dos personas las que abandonaron el cuerpo cuerpo pudieron haber participado más en el asesinato.