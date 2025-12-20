El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, se quedará de momento en el penal del Altiplano debido a que una juez federal rechazó su solicitud de amparo.

Fue la jueza federal, Sandra Adriana Carbajal Díaz, quien emitió el fallo en contra de la solicitud que presentó la defensa del también líder fundador del grupo criminal de La Barredora.

Hernán Bermúdez Requena no saldrá del Altiplano; jueza rechazó amparo

En busca de revertir la vinculación a proceso y con ello la medida de prisión preventiva justificada que se emitió en su contra, Hernán Bermúdez Requena presentó una solicitud de amparo.

Sin embargo, el recurso fue rechazado el pasado 16 de diciembre por la jueza federal Sandra Adriana Carbajal Díaz, quien desestimó los argumentos presentados por el equipo legal de “el Abuelo”.

“El contenido de dichos datos de prueba permite establecer, hasta esta etapa procesal, los elementos de tiempo, lugar y circunstancias en que ocurrieron los hechos con apariencia de delito que se reprochan, así como la probable intervención del quejoso en su comisión” Falló contra Hernán Bermúdez Requena

Hernán Bermúdez Requena se queda en prisión preventiva en penal del Altiplano (Michelle Rojas / SDPnoticias)

En la demanda de amparo, los abogados de Hernán Bermúdez Requena alegaron que la vinculación a proceso en su contra se fijó a partir de una "valoración incorrecta de pruebas“.

No obstante, tras revisar la solicitud, la impartidora de justicia concluyó que los alegatos son totalmente infundados, por lo que ratificó la prisión preventiva y, en consecuencia, el exfuncionario del estado de Tabasco no saldrá del Altiplano.

De la misma forma, la jueza federal confirmó que los delitos que se le imputan son parte de los que se contemplan en el artículo 19 constitucional y que justifican la medida cautelar de prisión preventiva.

Hernán Bermúdez Requena continuará su proceso judicial por estos delitos

Cabe destacar que el exsecretario de Seguridad y líder de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, fue detenido el 17 de septiembre de 2025 en Paraguay y trasladado a México días después, debido a que se le acusa de los siguientes delitos: