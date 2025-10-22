Amelí Gissel Navarro Lepe y su hijo despidieron a Bernardo Bravo con una misa de cuerpo presente en la que en todo momento estuvieron junto al féretro.

Luego del asesinato en Apatzingán, Michoacán, que ha indignado al país, se vio la primera imagen de la esposa de Bernardo Bravo frente a la tragedia, por lo cual le fueron expresadas condolencias.

Sobre todo, instituciones de diversos sectores se han dirigido a Amelí Gissel Navarro Lepe con esquelas ofreciendo sus condolencias, quien es magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEMICH), por todo ello te contamos lo que se sabe ella hasta ahora.

TEEMICH ofrece condolencias a Amelí Gissel Navarrao Lepe por asesinato de Bernardo Bravo (TEEMCH)

Amelí Gissel Navarro Lepe es esposa de Bernardo Bravo, el líder limonero asesinado en Apatzingán, Michoacán, quien a su vez es magistrada presidenta del TEEMICH.

¿Quién es Amelí Gissel Navarro Lepe? Magistrada de Michoacán y esposa de Bernardo Bravo (TEEMCH)

Se desconoce la edad exacta de Amelí Gissel Navarro Lepe.

Amelí Gissel Navarro Lepe es viuda de Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Apatzingán, Michoacán, el domingo 19 de octubre.

Durante la toma de protesta como magistrada presidenta del Tribunal electoral del Estado de Michoacán (TEEMICH) Bernardo Bravo estuvo entre los invitados, de acuerdo con fotos oficiales.

Bernardo Bravo acompañó a su esposa en su toma de protesta en el TEEMICH (TEEMCH )

Amelí Gissel Navarro Lepe ha sido felicitada públicamente por su cumpleaños el 5 de abril por lo que sería de signo zodiacal Aries. Aries es un signo que se caracteriza por fijarse metas y cumplirlas y por un carácter fuerte.

Amelí Gissel Navarro Lepe y Bernardo Bravo habrían tenido solo un hijo, a quien se vio en el funeral junto al féretro.

Amelí Gissel Navarro Lepe y su hijo despiden a Bernardo Bravo (Cuartoscuro / Juan José Estrada Serafín)

Estos solos estudios formales de Amelí Gissel Navarro Lepe:

Doctorado en Derecho por el Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán. Morelia, Michoacán (2016-2018)

Master en Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha, España (2017)

Especialidad en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2014-2015)

Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Latina de América. Morelia, Michoacán (2009-2011)

Licenciatura en Derecho por la Universidad Latina de América. Morelia, Michoacán (2003-2007)

Amelí Gissel Navarro Lepe es actual magistrada presidente del TEEMCH para el periodo 2025-2027.

Su formación en el TEEMICH inicio en 2009 y se convirtió en magistrada en abril de 2025.

El martes 21 de octubre se llevo a cabo la misa de cuerpo presente en la que se despidió al líder limonero Bernardo Bravo en un entorno familiar.

Ahí se vio a Amelí Gissel Navarro Lepe, viuda de Bernardo Bravo, no despegarse del féretro abrazando a su hijo.