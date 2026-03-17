El gobierno de Michoacán aseguró que habrá cero impunidad en el caso Bernardo Bravo, luego de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidiera una investigación exhaustiva sobre el homicidio del líder citrícola.

“Este homicidio no queda en la impunidad” Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

De acuerdo con el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, se ha avanzado en dicho caso con la detención del presunto autor intelectual del homicidio, líder del grupo conocido como Los Blancos de Troya.

Homicidio de Bernardo Bravo no quedará en la impunidad, promete Ramírez Bedolla

De acuerdo con el gobernador de Michoacán, el caso Bernardo Bravo no quedará en la impunidad, pues ya está en manos de las autoridades judiciales.

Alfredo Ramírez Bedolla señaló que ya ha informado a la ONU el avance en el caso, con la detención de varios miembros de Los Blancos de Troya, entre ellos su líder, César Sepúlveda, ‘El Botox’.

Asimismo, destacó que ‘El Botox’, detenido por este caso, es identificado como el presunto autor intelectual y material del asesinato del líder citrícola.

“Hay varios detenidos como ustedes lo saben, de una célula criminal denominada Los Blanco de Troya. El líder de esta asociación delictuosa, de este grupo ya fue detenido y lo que informamos a la ONU puntualmente en esta relatoría, es como, una manera muy pronta, se logró la captura de quien es señalado como el presunto autor intelectual y material del homicidio” Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

Michoacán señala a ONU que caso Bernardo Bravo ya está judicializado

Por otra parte, el gobernador de Michoacán señaló que ya se informó a la ONU las detenciones sobre el caso Bernardo Bravo y la judicialización de éste.

“Informamos también puntualmente que este proceso ya está judicializado, es decir, que ya está ante jueces federales y estatales, porque hay varios delitos que se persiguen, algunos del fuero federal y otros del fuero local” Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacám

Cabe recordar que en diciembre de 2025 se envió el último informe a la relatoría de la ONU se señalaron dichas detenciones, así como el proceso judicial en contra de los detenidos.

Esto se envió a:

Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos

Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias

Gina Romero, relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación

Los relatores calificaron el homicidio de Bernardo Bravo como un asunto “de atención urgente” y solicitaron que las investigaciones consideren las acciones del líder citrícola como defensor de derechos humanos y representante del sector.