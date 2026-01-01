Desaparece en Guanajuato José Juan Arias Corona, padre buscador

José Juan Arias Corona, padre buscador, desapareció el 28 de diciembre de 2025, hecho que ha generado preocupación entre familiares y activistas en Guanajuato.

El padre buscador desapareció cuando fue a dejar a su esposa a su trabajo pero a partir de las 10:40 de la mañana nadie lo ha vuelto a ver.

Se reporta como último sitio en el que fue visto José Juan Arias Corona la colonia Ranchos Unidos en el mismo municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, a pesar de que contaba con medidas de protección.

José Juan Arias Corona: detalles de la ficha de búsqueda

De acuerdo con la ficha de búsqueda por su desaparición, José Juan Arias Corona mide alrededor de 1.75 metros, es de complexión robusta y tez blanca.

Tiene 39 años de edad, ojos verdes, cabello negro y al momento de su desaparición vestía playera verde claro tipo polo, pantalón negro de mezclilla y tenis blancos.

Ficha de búsqueda de José Juan Arias Corona (Comisión de Búsqueda de Guanajuato)

José Juan Arias Corona es la sexta persona buscadora desaparecida en Guanajuato

La Plataforma por la Paz y la Justicia informó que José Juan Arias Corona es la sexta persona buscadora desaparecida en Guanajuato, según el conteo que llevan.

José Juan Arias Corona ha trabajado en la búsqueda de su hijo Juan José Arias Solís, menor de 14 años de edad,

El menor conocido como Juanito desapareció el 19 de junio de 2025 en el mismo municipio de Valle de Santiago, Guanajuato.

Se acusa de desaparición forzada a elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de la desaparición forzada del adolescente al interceptarlo cuando regresaba a su casa.