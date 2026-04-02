Cecilia García Ramblas, integrante del Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, fue asesinada tras ser secuestrada en su domicilio en Valtierrilla, Guanajuato.

La joven de 28 años, quien había localizado el cuerpo de su hermano desaparecido en 2025, fue encontrada sin vida el 19 de marzo en un camino de terracería en Puerto de Valle.

La identidad de Cecilia García Ramblas se confirmó el 31 de marzo de 2026 mediante estudios forenses.

El caso ha generado indignación entre colectivos de buscadores, mientras la Fiscalía de Guanajuato aún no reporta detenidos.

Cecilia García fue asesinada tras ser secuestrada en Salamanca

Tras el secuestro de Cecilia García se activó su ficha de búsqueda y colectivos de Guanajuato manifestaron su preocupación.

El cuerpo de Cecilia García fue encontrado el 19 de marzo en un camino de terracería en la comunidad de Puerto de Valle, Guanajuato.

El 31 de marzo se confirmó que el cuerpo encontrado pertenecía a Cecilia García tras realizarse los estudios forenses correspondientes.

La Fiscalía General de Guanajuato no ha revelado su línea de investigación y tampoco hay detenidos por el homicidio de Cecilia García.

Cecilia García fue secuestrada el 14 de marzo y se confirmó su muerte el 31 de marzo (Especial )

Cecilia García era buscadora por la desaparición de su hermano

Miguel Ángel García Ramblas despareció el 27 de marzo de 2021 y su hermana, Cecilia García, se unió al Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos con la ilusión de encontrarlo.

Cecilia García se unió a búsquedas, asambleas y marchas para exigir justicia para las personas desaparecidas en Guanajuato.

En 2025 pudo localizar el cuerpo de Miguel Ángel García en un predio ubicado en los límites de los municipios de Irapuato y Silao.

Aunque ya había localizado a su hermano, Cecilia García continuaba sus actividades en Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos.

La muerte de Cecilia García indignó a colectivos de buscadores, ya que en lo que va del año se han asesinado a más de tres integrantes de organizaciones similares.

La Fiscalía de Guanajuato otorgó acompañamiento y asesoría a la familia de Cecilia García, pero hasta el momento no hay detenidos por su homicidio.