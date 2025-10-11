El gobierno de Salvatierra informó que José Guadalupe Casas Rodríguez, conocido como Don Nico, murió luego de pelear varios días por su vida tras un ataque armado en Guanajuato.

Don Nico, quien tenía un emprendimiento de helados, fue atacado a balazos en el estado de Guanajuato mientras realizaba una transmisión en vivo para sus redes sociales.

Reportan muerte de Don Nico, atacado en Guanajuato durante transmisión en vivo

A través de un comunicado, el gobierno municipal de Salvatierra reportó la muerte de Don Nico luego de varios días de debatirse entre la vida y la muerte por un ataque armado en Guanajuato.

Don Nico estaba transmitiendo en vivo con el objetivo de denunciar las malas condiciones en las que se encuentra la carretera de Salvatierra que lleva a la comunidad de Urireo.

Sin embargo, la grabación se cortó abruptamente cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta roja dispararon a quemarropa contra Don Nico, quien no hizo más que despedirse de sus seres queridos.

El gobierno de Salvatierra lamentó la muerte de Don Nico y afirmó que el “lamentable hecho no quedará impune”; las redes sociales estallaron al enterarse del fallecimiento.