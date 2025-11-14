Mariana Valeria Ibarra, buscadora de 19 años de edad, fue reportada como desaparecida desde el 12 de noviembre de 2025, cuando salió a la tienda en la colonia Esfuerzo Obrero, en Irapuato, Guanajuato.

La ficha de búsqueda de la joven buscadora e hija de una integrante del colectivo Hasta Encontrarte fue difundida horas después del hecho, provocando preocupación entre ciudadanos y colectivos.

¿Quién es Mariana Valeria Ibarra?

Se sabe que Mariana Valeria Ibarra es una integrante del colectivo de búsqueda llamado "Hasta Encontrarte“, grupo al que también pertenece su madre.

De acuerdo con una miembro de este mismo grupo, Mariana Valeria Ibarra es “una persona que tiene un hijo que la está esperando en casa”.

Sumado a esto, la joven tiene a un hermano desaparecido, razón por la que ella y su madre pertenecen a “Hasta Encontrarte”.

Mariana Valeria Ibarra (Especial )

¿Cuántos años tiene Mariana Valeria Ibarra?

Mariana Valeria Ibarra tiene actualmente 19 años de edad.

¿Mariana Valeria Ibarra tiene hijos?

Una integrante del colectivo, identificada como Karla, dijo a medios que Mariana Valeria Ibarra es madre de un niño pequeño .

Mariana Valeria Ibarra (Especial )

¿Quién es el esposo de Mariana Valeria Ibarra?

No se conocen los detalles personales de Mariana Valeria Ibarra, por lo que no se sabe si tiene o no esposo.

¿Qué estudió Mariana Valeria Ibarra?

Se desconoce el último grado de estudios de Mariana Valeria Ibarra.

¿En qué ha trabajado Mariana Valeria Ibarra?

Mariana Valeria Ibarra se ha desempeñado como buscadora junto a su madre en el colectivo “Hasta encontrarte” para encontrar a su hermano.

Junto a otras madres, se han unido a los esfuerzos para dar con sus seres queridos.

Mariana Valeria Ibarra desapareció en Guanajuato

La organización Amnistía Internacional (AI) exigió la localización con vida de Mariana Valeria Ibarra, buscadora e hija de una integrante del colectivo Hasta Encontrarte, en Guanajuato.

En respuesta al hecho, Amnistía Internacional recordó a la Fiscalía General y a la Comisión Nacional de Búsqueda, ambas de Guanajuato, que las primeras 72 horas son cruciales para encontrar con vida a las mujeres.

“Amnistía Internacional recuerda a la Fiscalía General y a la Comisión Nacional de Búsqueda, ambas de Guanajuato, que las primeras 72 horas son cruciales para encontrar con vida a las mujeres, por lo que llama a dichas autoridades a redoblar los esfuerzos para encontrarla” Amnistía Internacional

En sus redes sociales, el colectivo Hasta Encontrarte compartió la ficha de búsqueda de Mariana Valeria Ibarra, en donde se precisa que, al momento de desaparecer, vestía de la siguiente forma:

Bermuda roja

Top blanco con rayas rojas y azules

Sudadera gris con letras

En cuanto a sus señas particulares, la joven tiene tatuajes abajo de los ojos con las figuras de “una cereza, un pastel de mofin y unas manitas”, mientras que en la pantorrilla izquierda tiene una Virgen de Guadalupe.