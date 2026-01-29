Felifer Macías presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI, la cual evalúa la percepción de seguridad pública en las principales ciudades del país.

De acuerdo con esta medición, Querétaro registró un incremento de 18 puntos porcentuales y se ubicó 15 puntos por encima del promedio nacional, reflejo del fortalecimiento de la estrategia de seguridad en la capital.

Querétaro vive un clima de paz y seguridad: Felifer Macías

El presidente municipal destacó que la medición del INEGI acredita que Querétaro vive en condiciones de paz, orden y seguridad, lo que permitió que la capital se colocara entre las seis ciudades con mayor mejoría porcentual en percepción de seguridad y como la quinta ciudad capital con mejor percepción a nivel nacional.

Entonces, estas mediciones que además también muestran un incremento en la confianza en los cuerpos de seguridad de la policía municipal y la policía estatal, todas estas mediciones nos dicen que vamos por buen camino, que vamos por el rumbo adecuado en dar resultados en el tema más importante que es la seguridad. Felifer Macías

Asimismo, Felifer Macías subrayó que su gobierno mantiene como prioridad entender las necesidades de la población, proteger la calidad de vida y preservar la paz social, por lo que aseguró que continuarán los trabajos y la inversión en materia de seguridad pública en beneficio de las y los queretanos.

Querétaro mejora percepción de seguridad y supera promedio nacional: Felifer Macías (Cortesía)

Felifer Macías destaca reducción sostenida de delitos en Querétaro

El alcalde también resaltó la disminución sostenida de la incidencia delictiva, con reducciones de entre 8 y 10 por ciento, alcanzando niveles similares a los registrados hace una década, cuando la población de la ciudad era menor.

Recordó que Querétaro capital destaca además por ser una de las ciudades con mayor tamaño poblacional entre las mejor evaluadas, con cerca de un millón 200 mil habitantes, lo que refuerza la relevancia de los resultados obtenidos.

Felifer Macías subrayó que estos avances son resultado del trabajo coordinado con el gobernador Mauricio Kuri, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías municipales de la zona metropolitana.

Añadió que la participación ciudadana es clave, al señalar que la seguridad se construye de manera conjunta.

Operativos y coordinación fortalecen la seguridad en Querétaro

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, Juan Luis Ferrusca Ortiz, explicó que los resultados positivos en percepción y reducción del delito reflejan la visión estratégica impulsada por el gobierno municipal para mantener el orden y la tranquilidad en la ciudad.

Detalló que durante 2025 se realizaron 29 mil 803 operativos, entre ellos dispositivos especiales como “Calles Seguras”, puntos de control y observación vehicular, así como operativos en temporadas clave como “Buen Fin” y “Guadalupe-Reyes”, además de acciones interinstitucionales enfocadas en la coordinación entre corporaciones.

Finalmente, destacó la colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional mediante las Bases de Operación Interinstitucional, con 288 operativos coordinados, 289 remisiones al juzgado cívico, 87 personas detenidas, 22 armas aseguradas y la recuperación de 12 vehículos con reporte de robo, acciones que consolidan a Querétaro como una de las ciudades más seguras del país.