Felifer Macías entregó la rehabilitación integral de las calles Alejo Altamirano y Roberto Chellet, en la colonia Los Fresnos, delegación Centro Histórico. La obra contó con una inversión cercana a los nueve millones de pesos y beneficiará a más de 840 habitantes, incluyendo a peatones y automovilistas que transitan diariamente por la zona.

Felifer Macías mejora seguridad y movilidad en Los Fresnos

El presidente municipal de Querétaro destacó que esta acción forma parte del compromiso de su administración para mejorar la movilidad y elevar la calidad de vida de las y los queretanos.

Señaló que la obra respondió a una necesidad puntual de la zona e incluyó la renovación de la red de agua potable, la red sanitaria y el drenaje pluvial, además de la colocación de concreto hidráulico estampado, lo que permite mejorar las condiciones de seguridad, operación y durabilidad de la vialidad.

Reiteró que su gobierno mantiene un trabajo constante para que la ciudadanía viva mejor, por lo que invitó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del municipio.

Felifer Macías entrega rehabilitación vial en Los Fresnos. (Cortesía)

Felifer Macías supervisa obras del tren México–Querétaro

El alcalde subrayó que, aunque el proyecto del tren México–Querétaro es una obra de carácter federal, el Municipio de Querétaro se mantiene atento para supervisar que los trabajos se realicen de manera adecuada y se traduzcan en progreso y bienestar para la población.

Aunque esta obra es federal, yo estoy al pendiente, cuidando y vigilando que se haga bien. Y que esta obra, este proyecto magno, que ha generado gran expectativa y es esperado por muchas personas por muchos años en nuestra ciudad y nuestro estado, se tiene que ver transformado en calidad de vida; es decir, en progreso para nuestra ciudad. Felifer Macías

En la entrega de la obra estuvieron presentes la diputada federal Lorena García; la delegada del Centro Histórico, Estrella Rojas; el secretario de Desarrollo Social, Pepe Ojeda; el secretario de Obras Públicas, Francisco Villegas; la secretaria de Gestión Delegacional, Beatriz León; la síndica municipal María del Carmen Presa, así como integrantes del Ayuntamiento.