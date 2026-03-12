El trofeo de la FIFA 2026 llegó a Querétaro y fue recibido por el alcalde Felifer Macías, en un evento donde destacó que la entidad fue seleccionada como uno de los 10 municipios del país para ser parte del tour de la Copa del Mundo.

Durante su mensaje, el alcalde señaló que la visita del trofeo del Mundial representa trabajo en equipo, disciplina, carácter, esfuerzo y valores, los mismos que representan a Querétaro.

“Pero el hecho de tener este trofeo, lo que representa este trofeo, imaginen también los millones de sueños que lo representan, de niños que soñaron levantar esta copa y que jugadores como tuvieron ese gran privilegio de levantarlo. Y lo que implicó el trabajo en equipo, lo que implicó la disciplina, lo que implicó el carácter, lo que implicó el esfuerzo, todos esos valores que aquí en Querétaro inculcamos” Felifer Macías, alcalde de Querétaro

El trofeo del Mundial de la FIFA estará en Querétaro por dos días

Felifer Macias afirmó sentirse orgulloso de que el trofeo más popular y conocido en el mundo haya pisado Querétaro, pues subrayó que este tipo de eventos son sinónimo de unión, valor que es esencial dentro del deporte, en especial el fútbol.

El tour del trofeo del Mundial busca acercar la historia del fútbol a los aficionados. (cortesía)

Por su parte, Daniela Puerta, directora de Comunicaciones en México de Coca-Cola Company, agradeció el trabajo de Coca-Cola FEMSA por su trabajo y esfuerzo para que el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA sea posible. Asimismo, dio a conocer que el trofeo estará en Querétaro el 11 y 12 de marzo para que visitantes puedan verlo en el Centro de Congresos y tomarse la foto.

La experiencia incluye espacios inmersivos diseñados para que los asistentes revivan algunos de los momentos más emblemáticos de la historia del fútbol. Como parte final del recorrido, los visitantes podrán tomarse una fotografía con el trofeo original, llevándose así un recuerdo único de uno de los símbolos más importantes del deporte a nivel mundial.