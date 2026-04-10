La Federación Mexicana de Futbol y la Real Federación Española de Futbol firmaron un acuerdo de colaboración enfocado en la capacitación de entrenadores, árbitros y personal técnico, mediante el intercambio de mejores prácticas para fortalecer el desarrollo del futbol en ambos países.

El convenio se llevó a cabo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y fue suscrito por Mikel Arriola y Rafael Louzán, tras un recorrido por las instalaciones renovadas.

FMF y RFEF impulsan desarrollo del futbol con alianza estratégica

El acuerdo contempla la posibilidad de realizar encuentros de preparación entre selecciones nacionales, tanto varoniles como femeniles, en el mediano y largo plazo.

Mikel Arriola destacó que esta alianza representa un paso clave ante la necesidad de fortalecer la capacitación, promover mejores prácticas y facilitar la exportación de jugadores a Europa.

Por su parte, Rafael Louzán agradeció la hospitalidad y subrayó la importancia de brindar herramientas adecuadas para el desarrollo del talento.

El convenio también contempla la implementación de iniciativas orientadas al desarrollo técnico, el fortalecimiento de estructuras deportivas y administrativas, así como el impulso al futbol femenil y la formación de talento.

Acuerdo FMF y RFEF incluye capacitación y proyectos conjuntos

Entre los alcances del acuerdo se incluye la capacitación de entrenadores, árbitros y personal técnico, así como el intercambio de conocimiento en áreas deportivas y administrativas.

También se prevén visitas técnicas e institucionales, la organización de partidos entre selecciones nacionales y el desarrollo de proyectos conjuntos para el crecimiento del futbol.

A partir de este entendimiento, ambas federaciones trabajarán en la definición de planes de trabajo conjuntos, en apego a los lineamientos de la FIFA.

La firma se alinea con la estrategia de la FMF para fortalecer su proyección internacional y consolidar alianzas con instituciones de referencia en el futbol mundial.