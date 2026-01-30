Enrique Borja es uno de los máximos referentes dentro del futbol mexicano, por lo que ahora, el Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) le hizo un reconocimiento para resaltar su legado.

De la mano de Mikel Arriola e Ivar Sisniega, Enrique Borja recibió el reconocimiento que constó de un jersey de la Selección Mexicana con su dorsal, una fotografía y un cuadro con el que pasó a un lado de los trofeos que el Tricolor ganó bajo su gestión.

Mikel Arriola reconoció la trayectoria de Enrique Borja

Durante la entrega del reconocimiento a Enrique Borja, Mikel Arriola celebró su legado en el futbol mexicano y se refirió a él como una leyenda que, en su cargo como directivo, consiguió la Copa Confederaciones 1999.

“En este año mundialista, tan especial para México, estamos reconociendo a quienes han dejado un legado para el futbol mexicano. Hoy rendimos un homenaje a una leyenda de nuestro deporte, el expresidente de la FMF, Enrique Borja, quien dentro de sus aportaciones como directivo de la Federación está el haber conseguido la Copa Confederaciones de 1999 para México en el Estadio Azteca”, dijo Mikel Arriola sobre Enrique Borja.

Enrique Borja fue homenajeado en las instalaciones de la FMF (Cortesía)

Enrique Borja recibe con orgullo sus galardones

Por su parte, Enrique Borja agradeció el reconocimiento recibido, además de haber entrado al nuevo “Salón Presidentes” de la Federación Mexicana de Futbol.

“Es un orgullo estar aquí en el salón de los presidentes, gracias a Mikel Arriola y al consejo de la Federación… Aquí está lo que logró el futbol mexicano, una de las cosas más importantes, la Copa FIFA Confederaciones, donde México le ganó a Brasil y lo digo con mucho orgullo, porque cada que juega la selección, la gente se identifica con los jugadores y los jugadores con su afición”, señaló Enrique Borja.