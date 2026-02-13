La Federación Mexicana de Futbol (FMF) reconoció la trayectoria y legado de Rafael Castillo, quien encabezó el organismo durante una etapa clave para el desarrollo del balompié nacional.

A través de un mensaje oficial, la FMF destacó su aporte institucional y su impacto en la estructura del futbol mexicano.

“El día de hoy en una sesión solemne, el Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol rindió homenaje al Dr. Rafael del Castillo Ruiz por su amplia trayectoria, liderazgo y aportaciones fundamentales al desarrollo institucional del futbol mexicano”, dice el comunicado.

¿Por qué Rafael Castillo recibió un homenaje de la FMF?

Rafael Castillo, quien estuvo al frente de la FMF desde 1980 hasta 1988, encabezó la Comisión Disciplinaria, fue Secretario General y posteriormente Presidente de la Federación Mexicana de Futbol (1980–1988), tras recibir el respaldo mayoritario de los clubes y sectores que conformaban el futbol mexicano.

Durante una sesión solemne, la FMF develó el retrato de Rafael Castillo en el Salón de Presidentes y entregó a sus familiares una réplica del mismo, un jersey personalizado y una fotografía emblemática de su mandato.

Por su parte, el Comisionado Presidente de la Federación, Mikel Arriola, explicó la razón de dicha distinción: “Hace un mes iniciamos con los reconocimientos a los expresidentes de la Federación Mexicana de Futbol. Nuestra Federación nació hace casi 100 años, apenas dos años después que el Banco de México. No estamos en estas instalaciones por casualidad; estamos aquí porque hubo presidentes que confiaron, institucionalizaron y sentaron las bases. Les tocaron épocas muy distintas, pero todos generaron hitos en la construcción de esta Federación”.

FMF rinde homenaje a Rafael Castillo, expresidente del futbol mexicano. (cortesia)

Rafael Castillo Torre de Mer agradeció el homenaje hacia su padre

Rafael Castillo Torre de Mer, hijo del expresidente, agradeció la distinción de la FMF hacia su padre y destacó que entre sus principales logros fue sanar las finanzas, crear la Escuela Nacional de Capacitación, iniciar la profesionalización del arbitraje y estructurar las Selecciones Menores.

“Mi padre está hoy delicado de salud, pero queremos agradecer de todo corazón que se le haga este reconocimiento en vida. Nos conmueve profundamente y jamás olvidaremos este homenaje a la trayectoria de un destacado directivo, hombre de bien y maestro de generaciones enteras, que pudo servir donde más amaba: en su queridísima Federación Mexicana de Futbol”.