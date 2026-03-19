La Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó que los Piratas de Veracruz ocuparán el lugar de los Toros de Celaya en la Liga de Expansión MX.

Dicha información sobre Veracruz fue compartida a través de un documento revelado por el periodista David Medrano.

“Por medio del presente y en seguimiento al proceso de atención a las solicitudes de sustitución de afiliación para la Temporada 2026-2027 informamos a ustedes lo siguiente: Club Sustituido: Club Celaya ‘Desarrolladora de Futbol México ALC S.A. de C.V.’. Club Sustituto: Piratas de Veracruz ‘Desarrolladora de Futbol México ALC S.A. de C.V.’”, dice una parte del documento.

Veracruz volverá a tener equipo de futbol

Pese a que el cambio de Toros de Celaya por Veracruz tendrá también un cambio en las categorías inferiores como la Liga Premier, Liga TDP y en el sector amateur, dicha situación también vuelve a regresarle la ilusión a los aficionados veracruzanos, pues el futbol regresa al estado jarocho luego de que los Tiburones Rojos fuera desafiliados de la Liga MX en 2019.

Y es que el documento de la FMF asegura que el club “Piratas de Veracruz habría solventado el cumplimiento reglamentario, sociales, deportivos y jurídicos, aunado al cumplimiento financiero para concretar la sustitución del certificado de afiliación del Club Celaya”.

En la carta también afirma que el dueño de la nueva franquicia Piratas de Veracruz sería José Carlos Vives Gómez, parte de la familia que cuenta con el comodato del Estadio Luis Pirata Fuente.

FMF confirma que Veracruz vuelve a la Liga de Expansión MX. (captura)

Otros equipos de la Liga de Expansión serían reemplazados

Por otro lado, el mismo documento aclaró que se han presentado trámites para que ocurra una situación similar que vería el reemplazo de Cimarrones de Sonora en lugar de Tepatitlán FC y de los Alebrijes de Oaxaca sustituyendo al Tlaxcala FC de la Liga de Expansión, en caso de ser aprobados por la FMF.

“Asimismo, hacemos de su conocimiento que los clubes Cimarrones de Sonora FC y Tepatitlán FC han presentado trámites de sustitución de afiliación. De igual forma, los clubes Alebrijes de Oaxaca y Tlaxcala FC han presentado trámites de sustitución de afiliación por cambio de socios”, añade el documento compartido por el periodista David Medrano.