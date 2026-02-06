La Federación Mexicana de Futbol eligió a Querétaro como sede para la realización del Segundo Congreso de Futbol Formativo, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de febrero de 2026 en el Centro de Congresos de esa ciudad.

Evento: Segundo Congreso de Futbol Formativo

Fechas: 25 y 26 de febrero de 2026

Sede: Querétaro

¿Cuál es el objetivo del Segundo Congreso de Futbol Formativo?

El objetivo del Segundo Congreso de Futbol Formativo, que realizará la FMF en Querétaro, es responder cuestiones fundamentales en el ámbito del futbol base.

Se busca acompañar mejor a niñas, niños y jóvenes desde sus primeros pasos con el balón hasta el alto rendimiento.

Identificar qué iniciativas están implementando las principales organizaciones futbolísticas del mundo para mejorar la formación.

Durante dos días, especialistas nacionales e internacionales compartirán conocimientos sobre metodologías y sistemas de desarrollo y formación.

Regalo especial para los asistentes al Segundo Congreso de Futbol Formativo de la FMF

Como parte de la experiencia que se vivirá en el Segundo Congreso de Futbol Formativo de la FMF, el registro incluye un boleto para el partido México vs Islandia, programado el 25 de febrero en el Estadio La Corregidora.

El programa incluye las visiones de la FIFA y la UEFA; casos de éxito internacionales y nacionales; herramientas prácticas de implementación inmediata, y las iniciativas que conforman el nuevo modelo de desarrollo mexicano.

La iniciativa es vital para ayudar a todos los involucrados en la formación de futbolistas en México.