La fachada de la Casa Azul de Frida Kahlo resultó afectada por un accidente entre dos autos la noche del 11 de junio.

De acuerdo con el reporte dos autos chocaron en la esquina de Ignacio Allende y Londres, frente a la casa museo de la pintora mexicana.

Accidente afecta fachada de la Casa Azul de Frida Kahlo

La noche del jueves 11 de junio se registró un accidente en la alcaldía Coyoacán que terminó afectando la fachada de la Casa Azul de Frida Kahlo.

El accidente ocurrió entre dos autos que se impactaron entre sí, provocando que uno de ellos saliera proyectado hacia la esquina de las calles Ignacio Allende y Londres en la colonia Del Carmen.

Se trata de un auto tipo sedán que terminó su trayecto justo en la esquina de la fachada del museo que exhibe algunas de las obras de la pintora mexicana.

Accidente en la Casa Azul de Frida Kahlo (Captura de pantalla)

Al lugar llegaron elementos de emergencia y bomberos para atender el accidente; según los últimos informes, no se reportaron heridos de gravedad.

La zona fue acordonada mientras los elementos de emergencia atendieron a los lesionados para el posterior retiro del auto que se impactó contra la icónica fachada de la Casa Azul en la alcaldía Coyoacán.