Habrían identificado a dos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como involucrados en la explosión en Coahuayana, acorde con el titular de la Fiscalía General del Estado Michoacán.

La actualización del fiscal de Michoacán se da después de la detención de seis personas en Colima por su presunta participación en la explosión en Coahuayana de presunto coche bomba el sábado 6 de diciembre de 2025.

Explosión en Coahuayana: identifican a dos presuntos involucrados, ligados al CJNG

Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, señaló que si bien no se ha confirmado, tras las detenciones se señala que la explosión en Coahuayana habría sido un ataque del CJNG contra la policía municipal.

Asimismo, afirmó que debido a movimientos previos a la explosión en Coahuayana, se habrían identificado a algunos involucrados, además de operadores de otros vehículos implicados en el hecho.

🔷 La FGE reveló nueva información sobre el coche bomba registrado en Coahuayana



🔷 De acuerdo con el fiscal Carlos Torres Piña, el vehículo que explotó había cambiado de propietario meses antes



📹 Omar Ángel | El Sol de Morelia pic.twitter.com/XjdGt2G5cM — El Sol de Zamora (@SolDeZamora) December 16, 2025

Acorde con lo señalado por el fiscal, el dueño de la camioneta que explotó en Coahuayana habría vendido el vehículo, aunque el fiscal de Michoacán señaló que todavía no se ha identificado al comprador.

Aunado a esto, el fiscal mencionó que habrían identificado a los presuntos sospechosos que habrían activado la bomba a distancia, lo que reforzaría la teoría de uso de drones en la explosión.

Explosión en Coahuayana: detienen a seis presuntos implicados en Colima

El fiscal de Michoacán explicó que la detención de seis implicados en la explosión en Coahuayana habría sido parte de un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional con Colima, en un campamento.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, la detención tuvo lugar en Chamila, Ixtlahuacán, zona límite entre Colima y Michoacán, en donde las autoridades localizaron un campamento presuntamente del CJNG.

La Fiscalía General del Estado de Colima señaló investigarán si los seis detenidos estarían vinculados a la explosión en Coahuayana, ya que el coche ingresó desde la carretera de la entidad.

El fiscal añadió que las autoridades de Colima colaborarán con Michoacán en la investigación y para identificar al resto de los presuntos implicados en el coche bomba.