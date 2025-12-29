Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la captura de ‘El Luki’, ligado a las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Macuspana, Tabasco.

La detención fue informada por Omar García Harfuch durante la mañana del 29 de diciembre de 2025 como resultado, explicó, de los trabajos de investigación del Gabinete de Seguridad en coordinación con la FGE de Tabasco.

Así fue como autoridades detuvieron a ‘El Luki’, ligado al CJNG en Macuspana

Se informó que, durante los operativos en tierras tabasqueñas, elementos de seguridad lograron la detención de tres personas, entre ellas la de Eduardo Alberto “N”, alias ‘Luki’.

Omar García Harfuch confirma captura de ‘El Luki’, ligado al CJNG en Macuspana (FGR)

‘El Luki’ ha sido señalado como líder de un grupo delictivo que opera en el municipio de Macuspana, identificado como generador de violencia en esa entidad de Tabasco.

A ‘El Luki’ se le acusa de estar vinculado con múltiples delitos, entre los que se incluyen:

Homicidios

Extorsión

Delitos contra la salud

La detención se efectuó cuando elementos de seguridad realizaron un operativo en el Ejido Dos Montes, del municipio Centro, Tabasco, donde detectaron la presencia de dos hombres y una mujer con comportamiento inusual.

Al aproximarse, las personas intentaron retirarse del lugar, por lo que se efectuó una revisión de seguridad y se les aseguró 60 dosis de cocaína a las personas identificadas como:

Eduardo Alberto, alias ‘Luki’.

Luis Ángel Olán Hernández

Diana Bereniz Herrera Sol