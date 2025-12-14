Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango, y la presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, encabezaron la entrega de 12 camiones recolectores de basura, cuatro patrullas y ocho cuatrimotos, con una inversión total de 65.3 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer los servicios públicos y la seguridad en la región de La Laguna.

Las nuevas unidades permitirán mejorar la recolección de residuos, reforzar la vigilancia y ampliar la atención tanto en colonias urbanas como en comunidades rurales, contribuyendo al orden urbano y a la tranquilidad de las familias gomezpalatinas.

Esteban Villegas impulsa ciudades limpias y seguras para atraer inversiones

Durante el evento, Esteban Villegas destacó que una ciudad limpia, iluminada y segura es clave para el bienestar social y para generar condiciones que atraigan inversión y desarrollo.

Señaló que esta entrega forma parte de una estrategia integral que, además de fortalecer a las corporaciones de seguridad, avanza en obras prioritarias como pavimentación, drenaje, agua potable y alumbrado público.

Asimismo, reconoció el trabajo del personal de Seguridad Pública y Servicios Públicos, al subrayar que su labor diaria es fundamental para que la ciudad funcione y las familias vivan con mayor tranquilidad. En ese sentido, reiteró el compromiso de su administración para seguir respaldándolos con mejor equipamiento y condiciones de trabajo.

Esteban Villegas y Betzabé Martínez refuerzan servicios y seguridad en Gómez Palacio. (Cortesía )

Por su parte, Betzabé Martínez Arango afirmó que la entrega de estas unidades representa orden, dignidad y mejores servicios para la población, al destacar que la seguridad y la limpieza se construyen con presencia y trabajo constante.

Cuando se trabaja en equipo y sin simulaciones, los resultados se ven. Estas unidades tienen un solo propósito: mejorar la vida de nuestra gente. Betzabé Martínez Arango

Finalmente, el director municipal de Servicios Públicos, Benjamín Atilano Chávez, explicó que los nuevos camiones permitirán reorganizar rutas, mejorar los tiempos de recolección y ampliar la cobertura, especialmente en comunidades rurales donde anteriormente el servicio era limitado, lo que se traducirá en una atención más eficiente para toda la ciudad.