A través de su cuenta de X, Javier Alatorre criticó Jóvenes Construyendo el Futuro por el asesinato de Carlos Manzo y generó una ola de reacciones.

Esto luego de que la Fiscalía de Michoacán identificó a Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años de edad, como el presunto asesino del alcalde de Carlos Manzo.

Esta fue la publicación de Javier Alatorre donde criticó Jóvenes Construyendo el Futuro por el caso de Carlos Manzo

El nombre de Javier Alatorre se viralizó en las redes sociales luego de que aprovechó una publicación sobre el presunto responsable del asesinato de Carlos Manzo para criticar Jóvenes Construyendo el Futuro.

Y es que en su cuenta de X, Javier Alatorre destacó que Manuel Ubaldo Vidales, quien presuntamente disparó contra Carlos Manzo fue reclutado por el crimen organizado en Paracho.

“Manuel Ubaldo Vidales, quien disparó contra Carlos Manzo, tenía 17 años y fue reclutado por el crimen organizado en Paracho. Dice la Fiscalía que no actuó solo” Javier Alatorre

Sin embargo, Javier Alatorre quiso vincular su caso en Michoacán con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) .

Javier Alatorre señaló que el presunto asesino tenía 10 años cuando arrancó Jóvenes Construyendo el Futuro, dando a entender que no habría funcionado.

“El asesino tenía 10 años cuando arrancó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro de AMLO” Javier Alatorre

Usuarios cuestionan a Javier Alatorre por querer relacionar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro con el asesinato de Carlos Manzo

La publicación de Javier Alatorre generó una ola de reacciones y es que le cuestionaron que haya relacionado el tema con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Y es que a través de las redes sociales le recordaron a Javier Alatorre que el rango de edad permitido en Jóvenes Construyendo el Futuro es de 18 a 29 años al momento del registro .

Por lo que ni ahora ni cuando comenzó Jóvenes Construyendo el Futuro, Manuel Ubaldo Vidales hubiera podido acceder a este programa.

Usuarios le reclamaron a Javier Alatorre que se haya referido a Jóvenes Construyendo el Futuro, cuando no tiene ninguna relación con el asesinato de Carlos Manzo.

Cabe recordar que Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que comenzó en 2019 y ofrece capacitación laboral durante 12 meses con una beca mensual de 8 mil 480 pesos.

De acuerdo con fatos oficiales, siete de cada 10 jóvenes de Jóvenes Construyendo el Futuro son contratados al concluir su periodo.

El objetivo del programa es vincular a jóvenes con centros de trabajo, empresas, instituciones públicas u organizaciones sociales.