Tras ser cuestionada sobre la detención de la diputada de Morena Alejandra Ang Hernández, Claudia Sheinbaum asegura que “el poder es humildad”.

Claudia Sheinbaum hace un llamado a los servidores públicos a conducirse con honestidad y apego a la ley , manteniendo una vida honesta.

Durante su conferencia de prensa matutina, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la detención de la diputada de Morena Alejandra Ang Hernández.

Claudia Sheinbaum aprovechó el caso de Alejandra Ang Hernández para hacer un llamado a todos los servidores públicos -sin importar del partido que sean- a comportarse.

Destacó que el “poder es humildad” y recordó que los servidores públicos siempre deben de servir al pueblo.

La presidenta de México señaló que deben de conducirse con honestidad y apego a la ley , manteniendo una vida honesta y en la justa medianía.

“Que se comporten como debe ser, lo he dicho muchas veces y lo sostengo. Es un mensaje a todos, no solamente a los que pertenecen a nuestro movimiento. El poder es humildad y uno tiene que comportarse siempre sirviendo al pueblo y manteniendo una vida honesta y la justa medianía, como debe ser” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum resalta que si la diputada de Morena Alejandra Ang Hernández cometió un delito será investigada

Claudia Sheinbaum resaltó que le corresponde a la diputada de Morena explicar el origen del dinero .

“Bueno, pues tiene que dar explicaciones ella y que se haga la investigación” Claudia Sheinbaum

Además de que señaló que las autoridades deberán de realizar las investigaciones correspondientes para determinar cualquier irregularidad.

Claudia Sheinbaum puntualizó que si Alejandra Ang Hernández cometió un delito será investigada por las instancias competentes.

“Evidentemente, si hay un delito, tiene que ser investigado por las Fiscalías” Claudia Sheinbaum

La presidenta de México sostuvo que no se encontraba enterada muy bien del caso, por lo que no podía dar más información.

“En este caso no tengo más información, pero vamos a ver si es un tema de Fiscalía estatal o de la Fiscalía General de la República” Claudia Sheinbaum

Cabe recordar que Alejandra Ang Hernández fue detenida en la frontera luego de que intentó cruzar a Estados Unidos con 800 mil pesos en efectivo sin declararlos.

En medio de la polémica, Alejandra Ang Hernández aseguró que “por error” no guardó el dinero en su casa.

Además, Alejandra Ang Hernández aseguró que el origen del dinero no es ilícito, pues se tratan de sus ahorros, los de su esposo y la venta de un vehículo.