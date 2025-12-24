Hermanos del diputado de Morena Ricardo Crespo Arroyo, recibieron un contrato millonario por la construcción de viviendas en Zempoala, Hidalgo, que forman parte de un programa de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Ante el posible conflicto de interés, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a una revisión del contrato dado para la construcción de viviendas para el Bienestar en dicho estado.

Sheinbaum pide revisar conflicto de interés en contrato millonario para viviendas del Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a revisar el contrato millonario que recibió la empresa del diputado de Morena Ricardo Crespo Arroyo y sus hermanos para la construcción de viviendas para el Bienestar.

El pasado 22 de diciembre Claudia Sheinbaum señaló que “no debe haber conflicto de interés” en el contrato para la construcción de viviendas en Zempoala y resaltó que este caso tiene que resolverse.

“No debe ser. No debe ser y si hay alguna prueba no debe ser. No debe haber conflicto de interés y tendría que resolverse” Claudia Sheinbaum

Por ello, resaltó que el caso del contrato de los hermanos del diputado de Morena será revisado y sentenció que, en caso de encontrarse conflicto de interés, será suspendido.

“Vamos a revisar y en caso de que sea cierto pues tiene que suspenderse ese contrato porque no debe haber conflicto de interés” Claudia Sheinbaum

¿Hay conflicto de interés en contrato para construcción de viviendas en Hidalgo? Diputado de Morena lo niega

Hermanos del diputado Ricardo Crespo Arroyo obtuvieron del Infonavit un contrato por 993.9 millones de pesos para la construcción de viviendas para el Bienestar.

De acuerdo con el diputado de Morena, el otorgamiento del contrato para la construcción de viviendas en Zempoala, Hidalgo, no significa un conflicto de interés.

Ricardo Crespo Arroyo aseguró que, ya que él no trabaja en el Infonavit y no está a cargo del otorgamiento de contratos, el otorgado a la empresa de sus hermanos es “jurídicamente legal”.

Asimismo, resaltó que no figura como dueño, apoderado o representante de la empresa Agicresa, propiedad de Arturo y Gibrán Crespo, que obtuvo el contrato para la construcción de mil 808 viviendas del Bienestar en Zempoala.