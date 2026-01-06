La diputada local de Morena en Baja California, Alejandra Ang Hernández, se encuentra en medio de la polémica luego de que se dio a conocer que fue detenida.

De acuerdo con los primeros reportes, Alejandra Ang Hernández fue detenida luego de que intentó cruzar a Estados Unidos con 800 mil pesos sin declarar .

¿Quién es Alejandra Ang Hernández, diputada local de Morena en Baja California?

Alejandra Ang Hernández nació el 26 de noviembre de 1983 en Mexicali, Baja California, es miembro fundador de Morena en esta entidad.

Alejandra Ang Hernández, diputada local de Morena en Baja California (@alejandraangmxl / Instagram)

Cuenta con una trayectoria política ligada al partido desde su conformación en la entidad.

Actualmente se desarrolla como diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso de Baja California.

¿Cuántos años tiene Alejandra Ang Hernández?

Alejandra Ang Hernández tiene 42 años de edad.

¿Quién es el esposo de Alejandra Ang Hernández?

Alejandra Ang es esposa de César Castro, presidente del Consejo Político de Morena en Baja California.

Alejandra Ang Hernández, diputada local de Morena en Baja California (@alejandraangmxl / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Alejandra Ang Hernández?

Alejandra Ang Hernández es del signo zodiacal de Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Alejandra Ang Hernández?

No hay información pública sobre si Alejandra Ang Hernández tiene hijos.

¿Qué estudió Alejandra Ang Hernández?

Alejandra Ang Hernández es egresada de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma de Baja California.

Ha cursado diplomados en administración pública, paridad de género, transparencia y sistemas anticorrupción.

Alejandra Ang Hernández, diputada local de Morena en Baja California (@alejandraangmxl / Instagram)

¿En qué ha trabajado Alejandra Ang Hernández? Cargos de la diputada local de Morena en Baja California

Alejandra Ang Hernández fue directora de Bienestar Social del ayuntamiento de Mexicali en 2020.

Fue regidora del XXII Ayuntamiento de Mexicali entre 2016 y 2019, donde coordinó la Comisión de Desarrollo y Asistencia Social, además de fungir como secretaria en comisiones de Desarrollo Urbano, Ecología, Obras y Servicios Públicos.

Su trayectoria profesional incluye colaboraciones en construcciones y avalúos entre 2008 y 2012, así como en ingeniería entre 2014 y 2015.

De julio 2013 a septiembre 2015 fue Secretaria de arte y cultura del comité ejecutivo municipal Morena Mexicali.

De marzo del 2015 a junio del 2015, fue encargada de la estructura electoral del distrito 02 federal de Baja California, diseño de la propaganda de la campaña electoral, así como apoyo en el área de fiscalización ante el instituto nacional electoral.

De septiembre del 2015 A LA FECHA, se ha desarrollado como consejera estatal de Morena en Baja California.

Alejandra Ang Hernández, diputada local de Morena en Baja California (@alejandraangmxl / Instagram )

¿Por qué fue detenida Alejandra Ang Hernández?

El nombre de Alejandra Ang Hernández se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que había sido detenida en la Garita de Calexico, California.

Los primeros reportes indican que Alejandra Ang Hernández intentó cruzar a Estados Unidos con 800 mil pesos (40 mil dólares) sin notificar a la autoridad migratoria.

Durante una inspección de rutina, agentes de la CBP localizaron el dinero, el cual se encontraba distribuido en dos partes, uno al frente del vehículo y una segunda parte atrás.

Pese a la falta de la diputada de Morena, trascendió que su visa de turista no le fue revocada.

Horas después del aseguramiento, en un diálogo con La Jornada Baja California, Ang Hernández reconoció lo ocurrido y aseguró que se trató de un descuido de su parte.

Ang Hernández negó cualquier irregularidad en el origen de los recursos y aseguró que se trata de dinero de carácter personal y está realizando el proceso para poderlo recuperar.