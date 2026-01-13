La diputada local de Morena en Baja California, Alejandra Ang Hernández, afirmó que “no recordaba” portar tanto efectivo al momento de intentar cruzar hacia Estados Unidos.

Cabe recordar que Alejandra Ang Hernández fue detenida el pasado 5 de enero de 2026 por agentes migratorios, tras intentar cruzar a Estados Unidos con 800 mil pesos en efectivo sin declarar por la garita de Calexico, California.

Alejandra Ang Hernández señala olvido en portar tanto efectivo al cruzar a Estados Unidos

En entrevista para el medio Tus Noticias BC, Alejandra Ang Hernández brindó más información acerca de la detención que sufrió por agentes migratorios en Estados Unidos.

Alejandra Ang Hernández, diputada local de Morena en Baja California (@alejandraangmxl / Instagram)

La diputada de Morena señaló que no existió mala fe ni dolo al intentar cruzar a Calexico, California con 800 mil pesos en efectivo sin declarar, y rechazó que se trate de la comisión de algún delito.

Ang Hernández aseguró que la procedencia del dinero es de ahorros familiares, los cuales olvidó que llevaba en su vehículo cuando intentó cruzar la frontera.

En este sentido, la legisladora precisó que el dinero que portaba no se encontraba ocultó, aseverando que no tuvo mayores problemas con las autoridades de Estados Unidos.

Debido a ello, Alejandra Ang Hernández externó que se trató de un problema administrativo, por lo que las autoridades estadounidenses le devolvieron su visa sin mayores inconvenientes.

La diputada de Morena compartió que se encuentra colaborando con todas la autoridades, tanto en México como en Estados Unidos, con la intención de que le sea devuelto el dinero a la brevedad posible.