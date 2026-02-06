El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de “El Flaco”, operador de Los Salazar, grupo vinculado al Cártel de Sinaloa.

El secretario Omar García Harfuch informó sobre la detención de “El Flaco”, operador de la organización criminal Los Salazar.

La captura realizada por elementos de la SEMAR, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre otras, se logró tras 4 meses de investigación.

Con base a lo reportado por la Unidad de Inteligencia Naval, análisis de patrones delictivos y vigilancias fijas y móviles, condujeron a elementos policiacos a ejecutar 12 cateos simultáneos en el estado de Querétaro.

30 personas fueron detenidas, entre “El Flaco”, identificado como el operador de la organización Los Salazar, vinculada al Cártel de Sinaloa.

Así como Diego “N”, encargado de coordinar la venta y distribución de droga en la capital del estado, así como el tráfico de armas, agresiones a grupos rivales, homicidios y actividades de reclutamiento.

Con información obtenida por la Unidad de Inteligencia Naval @SEMAR_mx se inició una investigación de 4 meses que incluyeron análisis de patrones delictivos y vigilancias fijas y móviles, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1 @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSCQro y @fiscaliaqro…

