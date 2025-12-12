Maritza Espino Ponce, originaria de Uruapan, Michoacán, se quería divorciar de su esposo, Luis Felipe Duarte Gómez, quién no reaccionó bien a la solicitud y la amenazó con sus hijas; una semana después fue localizada muerta.

Maritza Espino Ponce, de 28 años de edad, fue reportada como desaparecida el pasado 24 de noviembre; de acuerdo con las investigaciones, fue amenazada por su esposo para verse.

El 29 de noviembre, una semana después, fue encontrada sin vida dentro de un tambo, con signos de violencia en Uruapan.

Diana Espino Ponce, hermana de Maritza, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso de su hermana, pues no confía en las autoridades de Uruapan.

Maritza Espino Ponce pidió el divorcio y fue asesinada

De acuerdo con las autoridades, Maritza Espino Ponce le pidió el divorcio a Luis Felipe Duarte Gómez, con quien sostuvo un matrimonio por 9 años, en el que sufrió abusos y violencia.

El 24 de noviembre, Luis Felipe Duarte llamó a Maritza Espino para decirle que fue a la escuela por Maritza Natalia y Sofía Camila, sus hijas, y que si no se reunían les haría daño.

Después de ello tanto la madre como las dos niñas de 4 y 6 años respectivamente, desaparecieron.

Por este hecho se emitieron una ficha de búsqueda y dos alerta amber para su localización, así como una recompensa en contra de Luis Felipe Duarte Gómez de 100 mil pesos por información que llevara a su detención.

A pesar de que la última vez que se supo de Maritza Espino Ponce fue en Uruapan, Michoacán, donde residía, su cuerpo fue localizado sin vida 5 días después dentro de un tambo en el río Santa Bárbara, al oriente de Uruapan.

Tras el hallazgo, se clasificó el asesinato de Maritza Espino Ponce como un feminicidio y se incrementó la búsqueda de su agresor, pues sus hijas continuaban como desaparecidas.

Dos semanas después de que se localizara a Maritza Espino Ponce, Luis Felipe Duarte fue localizado y detenido en Nuevo León.

Localizan a hijas de Maritza Espino Ponce con vida, a 3 semanas de la muerte de su mamá

El pasado 11 de noviembre, la fiscalía de Michoacán informó que Luis Felipe Duarte fue localizado en compañía de sus dos hijas menores de edad en Nuevo León.

Autoridades realizaron la detención de Luis Felipe por su probable responsabilidad en el feminicidio de su esposa, Maritza Espino Ponce, quien fue vista con vida el día que le pidió el divorcio.

Luis Felipe fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes; mientras que Maritza Natalia y Sofía Camila fueron resguardadas por autoridades de Nuevo León, mientras se realizan los procesos correspondientes para ser reintegrada a su familia.