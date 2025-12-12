Luis Felipe Duarte Gómez fue arrestado el 11 de diciembre en Nuevo León, acusado del feminicidio de su esposa, Maritza Espino Ponce.

“La detención fue posible gracias a los trabajos de la Agencia de Inteligencia Criminal de la FGE, así como al intercambio de información y apoyo táctico brindado por autoridades del estado de Nuevo León, quienes efectuaron la ubicación y aseguramiento del investigado” Fiscalía de Michoacán

Así lo confirmó la Fiscalía de Michoacán, quien resaltó el trabajo conjunto con la Fiscalía de Nuevo León para la detención del esposo de Maritza, quien además mantenía a sus dos hijas secuestradas.

El hombre ya había sido denunciado por Maritza Espino por violencia ante autoridades de Uruapan, Michoacán, antes de solicitarle el divorcio.

Arrestan a Luis Felipe Duarte por feminicidio de Maritza Espino; secuestró a sus hijas

La Fiscalía de Michoacán informó que Luis Felipe Duarte Gómez fue detenido en Nuevo León el 11 de diciembre de 2025 como parte de las acciones de investigación por el feminicidio de Maritza Espino Gómez.

Asimismo, señaló que el esposo de Maritza, de 36 años de edad, también es acusado de secuestro agravado en contra de sus dos hijas menores de edad; Maritza Natalia de 4 años y Sofía Camila de 6 años de edad.

Luis Felipe Duarte es acusado del feminicidio de Maritza Espino, quien fue localizada sin vida dentro de un tambo en Uruapan el 29 de noviembre, 5 días después de su desaparición.

Localizan con vida a las hijas de Maritza Espino Ponce; serán reunidas con su familia

Por otra parte, la Fiscalía de Michoacán informó que, además de la detención, se localizó a las dos hijas menores de edad de Maritza Espino Ponce, desaparecidas desde el 24 de noviembre.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Luis Felipe Duarte las mantuvo secuestradas “mediante amenazas con un arma de fuego”, para obligar a su esposa a reunirse con él.

Cabe señalar que las dos hijas de Maritza Espino Ponce fueron encontradas sanas y permanecerán bajo el resguardo de las autoridades de Nuevo León.

Sin embargo, serán reunidas con sus familiares mediante los procedimientos adecuados para su restitución.