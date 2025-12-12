La Fiscalía General del Estado de Michoacán dio a conocer la detención en Nuevo León de Luis Felipe “N”, de 36 años, señalado como principal responsable del secuestro y homicidio de Maritza E. y del rapto de sus dos hijas menores en Uruapan.

Operativo interestatal logra captura del presunto homicida de Uruapan

El fiscal general, Carlos Torres Piña, explicó que tras una operación conjunta entre autoridades de Nuevo León y agentes de Michoacán se logró ubicar y asegurar al presunto agresor.

Asimismo, se logró el rescate con vida de las dos niñas, quienes se encuentran bajo resguardo institucional.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 24 de noviembre, Luis Felipe “N” habría sometido a las menores bajo amenaza con arma de fuego, y posteriormente, obligó a Maritza a acudir al sitio donde las niñas estaban retenidas. Al llegar al lugar, la mujer fue sometida, agredida y perdió la vida.

El cuerpo de Maritza fue encontrado el 29 de noviembre, oculto dentro de un tambo arrojado a un río en Uruapan, hallazgo que aceleró la movilización de las corporaciones de seguridad.

Carlos Torres Piña aseguró que la Fiscalía se encargará de que el agresor reciba el peso de la ley (Cortesía)

El fiscal aseguró que de inmediato se activaron los protocolos de búsqueda, investigación e inteligencia, donde se emitió una ficha de búsqueda con la recompensa de 100 mil pesos.

Tras varios días de seguimiento, Luis Felipe N. fue detenido en territorio nuevoleonés y entregado a la autoridad que lo reclama. Con la captura, la recompensa quedó sin efecto.

Torres Piña aseguró que el agresor será trasladado para que un juez defina su situación legal, mientras que las menores permanecen bajo protección y acompañamiento especializado.