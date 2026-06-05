El Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli informó que atendió de manera inmediata la afectación registrada la tarde del jueves 4 de junio en el bajopuente del Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de la Avenida Hidalgo, en el kilómetro 3.

A través de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, se desplegaron labores de atención y rescate para salvaguardar la integridad de una persona que quedó varada debido a la acumulación de agua provocada por las intensas lluvias registradas en la zona.

Protección Civil rescata a conductor atrapado por inundación en el Circuito Exterior Mexiquense

La intervención oportuna de los cuerpos de emergencia permitió que una grúa particular se sumara a las maniobras de auxilio, logrando el rescate de un hombre que permanecía al interior de una camioneta de 3.5 toneladas debajo del puente.

Posteriormente, el personal de emergencia también apoyó en el retiro de la unidad afectada para restablecer las condiciones de seguridad en el sitio.

El Gobierno Municipal reconoció la labor y compromiso del personal operativo que participó en estas acciones, destacando que en todo momento se priorizó la protección de la vida y la seguridad de la población.

Asimismo, señaló la importancia de que la infraestructura de esta vialidad estatal concesionada cuente con condiciones óptimas de operación, especialmente durante la temporada de lluvias.

Cuautitlán Izcalli solicita reforzar acciones preventivas en zonas de riesgo

El Gobierno Municipal hizo un llamado a Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (Conmex), subsidiaria de Aleática, responsable de la operación y mantenimiento del Circuito Exterior Mexiquense, para fortalecer las acciones preventivas en los puntos que históricamente presentan riesgos de inundación.

La administración municipal solicitó reforzar las labores de supervisión, mantenimiento y funcionamiento de los sistemas hidráulicos y de desalojo pluvial, con el objetivo de reducir riesgos para los automovilistas y prevenir nuevas afectaciones durante la temporada de lluvias.

Destacó que la coordinación entre autoridades y concesionarios es fundamental para prevenir incidentes, disminuir afectaciones a la movilidad y garantizar condiciones seguras para quienes transitan diariamente por esta importante vialidad.

Finalmente, el Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli reiteró que continuará colaborando con las instancias competentes para proteger a la población y atender cualquier emergencia que pudiera presentarse durante la presente temporada de lluvias.