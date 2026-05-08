Daniel Serrano destacó que Cuautitlán Izcalli fue reconocido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como uno de los municipios con mayor Índice de Desarrollo Humano (IDH) en México.

El alcalde señaló que el municipio se colocó en el primer lugar entre los 125 municipios mexiquenses y dentro de las 20 ciudades con mayor bienestar del país.

Durante la conferencia “El Poder del Pueblo”, el edil resaltó que este reconocimiento internacional refleja que Cuautitlán Izcalli ofrece condiciones favorables para el progreso, el desarrollo y la calidad de vida de la población. Además, la representante residente del PNUD en México, Silvia Morimoto, visitó el municipio como parte de esta vinculación institucional.

Cuautitlán Izcalli se posiciona como el municipio con mayor Desarrollo Humano en Edomex

El Índice de Desarrollo Humano del PNUD evalúa indicadores relacionados con salud, educación e ingreso per cápita, con el objetivo de medir el nivel de bienestar y desarrollo de las ciudades y entidades.

Daniel Serrano informó que, gracias a este resultado, Cuautitlán Izcalli ahora forma parte del M20, grupo integrado por los municipios con el IDH más alto del país, entre ellos Benito Juárez, en la Ciudad de México; San Pedro Garza García, en Nuevo León; y Mérida, Yucatán.

Con esta incorporación, Cuautitlán Izcalli se suma a un espacio de cooperación técnica, diálogo político y fortalecimiento institucional entre los municipios con mejores indicadores de desarrollo humano en México.

El M20 funciona como una red intergubernamental enfocada en compartir experiencias, innovaciones y políticas públicas orientadas a impulsar el desarrollo humano a nivel local.