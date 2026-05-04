El presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano Palacios, anunció el arranque del programa “Clínicas Integrales: Tu Derecho a la Salud”, que brindará atención médica gratuita a hasta 90 mil habitantes mediante tres unidades distribuidas en el municipio.

Las clínicas ofrecerán consulta médica y dental ilimitada, exámenes de la vista, dos pares de lentes graduados al año, estudios de laboratorio básicos y medicamentos mensuales gratuitos.

El programa impactará de forma directa en:

Zona sur, desde la Unidad Niños Héroes

Zona centro, en Bosques de Morelos

Zona norte, en el CDC Lolita Ayala, en Las Auroritas

Daniel Serrano cumple compromiso de campaña: salud gratuita para Izcalli

El alcalde subrayó que la salud fue uno de los ejes principales de su campaña, por lo que este programa representa un compromiso cumplido para garantizar que nadie se quede sin atención médica.

Señaló que el municipio busca sumarse al sistema de salud estatal y federal, ayudando a reducir la demanda en clínicas y hospitales.

El programa estará dirigido a 30 mil personas titulares mayores de edad, quienes podrán registrar hasta a dos menores, ampliando el alcance del beneficio en las familias.

La afiliación se realizará de manera presencial en las tres clínicas, mediante documentación básica y exclusivamente para residentes de Cuautitlán Izcalli.

Recuperación de espacios abandonados para atención médica gratuita en Cuautitlán Izcalli

Daniel Serrano destacó el trabajo de rehabilitación de los inmuebles destinados a las clínicas, especialmente el caso de Bosques de Morelos, que permanecía en abandono, sufrió robo de equipamiento e incluso había sido invadido.

Hoy, esos espacios se transforman en centros de atención médica accesibles, orientados a mejorar la calidad de vida de la población.

El programa refleja una política social enfocada en ampliar derechos, acercar servicios esenciales y responder a necesidades prioritarias de las familias izcallenses, marcando un avance en el acceso equitativo a la salud en el municipio.