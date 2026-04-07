Luis Daniel Serrano Palacios es presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, y militante de Morena. Además de su trayectoria política, ha trabajado como columnista, analista y asesor legislativo en el Senado de la República.

En 2024, logró ganar la elección municipal con 144 mil 904 votos, consolidándose como uno de los perfiles políticos relevantes en esta demarcación.

¿Quién es Luis Daniel Serrano Palacios?

Luis Daniel Serrano Palacios es un político mexicano afiliado a Morena. En 2021 buscó la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli, proceso en el que su candidatura fue revisada por el Instituto Electoral del Estado de México tras señalamientos internos.

Posteriormente, en las elecciones de 2024, volvió a contender por el cargo y obtuvo la victoria, convirtiéndose en presidente municipal de Cuautitlán Izcalli.

Daniel Serrano Palacios, presidente municipal de Cuautitlán Izcalli. (@DanielSerranoP/Fb )

¿Qué edad tiene Luis Daniel Serrano Palacios?

Luis Daniel Serrano Palacios tiene 43 años, ya que nació el 28 de abril de 1982 en la Ciudad de México.

¿Quién es la esposa de Luis Daniel Serrano Palacios?

No hay información pública confirmada sobre la esposa o pareja de Luis Daniel Serrano Palacios, ya que mantiene su vida personal en privado.

¿Qué signo zodiacal es Luis Daniel Serrano Palacios?

Al haber nacido el 28 de abril, Luis Daniel Serrano Palacios es Tauro, un signo de tierra asociado con la paciencia, la estabilidad y la perseverancia.

¿Luis Daniel Serrano Palacios tiene hijos?

No se dispone de información pública que confirme si Luis Daniel Serrano Palacios tiene hijos.

¿Qué estudió Luis Daniel Serrano Palacios?

Luis Daniel Serrano Palacios es Licenciado en Administración de Recursos Humanos por el Colegio Profesional de Graduados.

¿En qué ha trabajado Luis Daniel Serrano Palacios?

Luis Daniel Serrano Palacios ha desarrollado su carrera en el ámbito político, legislativo y de análisis público, destacando por su experiencia en asesoría parlamentaria y generación de contenido político.

Además de su actual cargo como presidente municipal, ha participado en distintos espacios de análisis y consultoría: