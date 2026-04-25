Cuautitlán Izcalli mantiene una tendencia a la baja en la percepción de inseguridad, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que reporta una reducción acumulada de hasta 1.8 puntos porcentuales.

Durante el primer trimestre de 2026, el municipio mexiquense registró un 81.8% de percepción de inseguridad, cifra menor al 83.2% registrado en el mismo periodo de 2025, lo que representa una disminución de 1.4 puntos porcentuales.

ENSU refleja cambio en la percepción de inseguridad en Cuautitlán Izcalli

Este descenso se suma al comportamiento observado en el cuarto trimestre de 2025, cuando la percepción pasó de 84.5% en diciembre de 2024 a 82.7% en diciembre de 2025, es decir, una reducción adicional de 1.8 puntos porcentuales.

En conjunto, estos resultados confirman una tendencia sostenida de mejora en la percepción ciudadana.

Cuautitlán Izcalli reduce percepción de inseguridad en 2026: ENSU. (Cortesía)

El contexto histórico permite dimensionar el avance. En 2024, el municipio registró un incremento constante en la percepción de inseguridad, al pasar de 71% en el primer trimestre a 84.5% en el cuarto.

Sin embargo, durante 2025 los niveles comenzaron a estabilizarse, y en 2026 ya se observa un descenso gradual.

Aunque los niveles de percepción aún son elevados, la consistencia en la baja sugiere un cambio progresivo en la percepción ciudadana, que podría consolidarse en los próximos meses si la tendencia se mantiene.