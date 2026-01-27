Beatriz Balanzar Sánchez es una política mexicana y militante del Partido Acción Nacional (PAN) que actualmente se desempeña como séptima regidora del Ayuntamiento de Cuautitlán, en el Estado de México.

Su nombre cobró relevancia pública tras ser una de las pocas integrantes del cabildo que votó en contra del acuerdo para declarar 2026 como el “Año municipal de Andrés Manuel López Obrador”, al advertir que el Ayuntamiento carece de atribuciones legales para emitir una leyenda distinta a la establecida por el Congreso del Estado de México.

¿Quién es Beatriz Balanzar Sánchez?

Beatriz Balanzar Sánchez es la séptima regidora de Cuautitlán y exdiputada federal. Previo a su cargo actual, fue diputada federal en la LXIV Legislatura, donde suplió a Laura Rojas Hernández.

Dentro del cabildo, ha mantenido alta visibilidad como voz crítica frente a las decisiones impulsadas por Morena, posicionándose como una de las principales figuras de oposición en el gobierno municipal.

¿Qué edad tiene Beatriz Balanzar Sánchez?

Beatriz Balanzar Sánchez nació el 15 de diciembre de 1984, por lo que a inicios de 2026 tiene 41 años.

¿Quién es el esposo de Beatriz Balanzar Sánchez?

Beatriz Balanzar Sánchez mantiene su vida sentimental en el ámbito privado, por lo que no existe información pública sobre su estado civil actual.

¿Qué signo zodiacal es Beatriz Balanzar Sánchez?

Beatriz Balanzar Sánchez es Sagitario, signo asociado con personas francas, directas y firmes en la defensa de sus convicciones, con tendencia al debate y al cuestionamiento de normas.

¿Beatriz Balanzar Sánchez tiene hijos?

No hay información pública disponible sobre si Beatriz Balanzar Sánchez tiene hijos, ya que mantiene su vida personal fuera de la exposición mediática.

¿Qué estudió Beatriz Balanzar Sánchez?

Beatriz Balanzar Sánchez es licenciada en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM y cuenta con una maestría en Políticas Públicas por el Instituto Suizo.

¿En qué ha trabajado Beatriz Balanzar Sánchez?

Beatriz Balanzar Sánchez ha desarrollado una trayectoria política dentro del PAN, partido al que se afilió en 2005, y en el que inició su participación a través de Acción Juvenil en el Estado de México. Entre sus cargos más relevantes destacan: