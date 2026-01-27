Cuautitlán aprueba declarar el 2026 como “Año de AMLO” en documentación oficial, la propuesta fue aprobada con 6 votos a favor, dos en contra y 3 abstenciones.

Ahora la leyenda: “ 2026, año de Andrés Manuel López Obrador ” será inscrita en toda la correspondencia oficial emitida por el Ayuntamiento.

Documentación oficial de Cuautitlán tendrá la leyenda: “2026, año de Andrés Manuel López Obrador”

En sesión de Cabildo, el ayuntamiento de Cuautitlán aprobó que toda la correspondencia oficial cuente con la leyenda: “2026, año de Andrés Manuel López Obrador”.

Cuautitlán aprueba declarar el “Año de AMLO” en documentación oficial (@FernandoCruzFr7 / X )

El secretario del Ayuntamiento, Alberto Romero Reyes, señaló que la intención es promover el patriotismo y la conciencia cívica e histórica.

Alberto Romero Reyes afirmó que el gobierno municipal tiene las facultades para tomar determinaciones que promuevan el patriotismo, la conciencia cívica, la identidad municipal y los valores.

De esta manera se modificará lo que aprobó la legislatura en donde se indicó que este año sería: “ 2026, Año del Humanismo en el Estado de México ”.

Esta medida aplicará en los oficios del 2026 que emita el gobierno municipal, Sistema DIF, organismo de Derechos Humanos y autoridades auxiliares.

La propuesta fue realizada por la alcaldesa Juana Carrillo.

Declaración de “Año de AMLO” en Cuautitlán genera polémica

La medida en Cuautitlán ha generado gran polémica, incluso la séptima regidora, Beatriz Balanzar Sánchez dijo que no acompañaba la propuesta porque no está construida sobre bases legales sólidas.

A través de las redes sociales usuarios han cuestionado que se prioricen temas simbólicos por encima de otras problemáticas locales como seguridad, servicios públicos y desarrollo urbano.

El Ayuntamiento de Cuautitlán no ha informado si la medida podría ser impugnada o revisada por instancias estatales.

Pero el acuerdo ya fue aprobado formalmente por lo que la leyenda: “2026, año de Andrés Manuel López Obrador” comenzará a aparecer en documentos oficiales del municipio en el transcurso del año.