La tare de este miércoles 7 de enero, Morena rechazó una declaración emitida por una integrante de su bancada en la Ciudad de México (CDMX) sobre el tema del narcotráfico.

Hablamos de Adriana Marín, encargada de comunicación de Morena en el Congreso CDMX, quien en un programa señaló que no resultaba viable combatir al narcotráfico, pues este “es uno de los principales generadores de empleo” en México.

Morena rechaza declaración de Adriana Marín sobre narcotráfico y se lanza contra el PRIAN

A través de un comunicado, Morena rechazó la declaración realizada por Adriana Marín, quien se pronunció en referencia al narcotráfico y a la falta de oportunidades labores en nuestro país.

No obstante, aseguraron que las administraciones de la 4T “han dado resultados como nunca”, acusando nuevamente al PRI y al PAN de ser responsables de la magnitud del crimen organizado.

La declaración de Marín ocurrió durante la participación de Marín en el programa “Razonados” del diario La Razón de México, el cual se transmite mediante el canal de YouTube de dicho medio.

Al tomar la palabra, la funcionaria mencionó que los grupos del crimen organizado reclutan, en promedio, entre 160 mil y 180 mil personas al año.

Estas cifras implican cerca de 350 personas cada semana, con la finalidad de reemplazar a quienes mueren en enfrentamientos o son capturados por las autoridades.

De esta manera, según su opinión, el narcotráfico se ha convertido en una fuente de empleo en México, la cual, hasta el momento ni el sector privado ni el Estado han logrado reemplazar.

De esta manera, señaló, resulta muy difícil combatir al narcotráfico con las estrategias de seguridad que se emplean en la actualidad.

Posteriormente, Adriana Marín enfatizó que su intención no era justificar al narcotráfico, sin embargo, reiteró que se trata de una “realidad social”.

Hasta el momento Morena no reveló si pedirá la renuncia o removerá a su encargada de comunicación en el Congreso CDMX, toda vez que solo fijó su postura contra la gravedad de su declaración.