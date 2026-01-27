Alberto Romero Reyes es un abogado y funcionario público que ejerce como secretario del Ayuntamiento de Cuautitlán. Continúa leyendo para conocer más acerca de su trayectoria profesional.

¿Quién es Alberto Romero Reyes?

Alberto Romero Reyes es un funcionario público mexicano que se desempeña como secretario del Ayuntamiento de Cuautitlán, en el Estado de México. En ese cargo es responsable de certificar y dar legalidad a los acuerdos de Cabildo, coordinar la documentación oficial del Ayuntamiento y actuar como enlace jurídico entre el cuerpo edilicio y la presidencia municipal.

¿Qué edad tiene Alberto Romero Reyes?

No hay información exacta sobre la fecha de nacimiento de Alberto Romero, por lo que se desconoce cuál es su edad.

¿Alberto Romero Reyes tiene esposa?

No hay información pública confirmada sobre su estado civil, pues mantiene su vida personal en un ámbito privado.

¿Qué signo zodiacal es Alberto Romero Reyes?

Al desconocerse la fecha de nacimiento, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Alberto Romero Reyes tiene hijos?

Alberto Romero mantiene su vida personal en privado, por lo que se desconoce si es que tiene hijos o no.

¿Qué estudió Alberto Romero Reyes?

Alberto Romero Reyes es licenciado en Derecho, formación que sustenta su labor como secretario del ayuntamiento, donde se requieren conocimientos jurídicos para la elaboración y certificación de actas, acuerdos y documentos oficiales.

¿En qué ha trabajado Alberto Romero Reyes?

Alberto Romero se ha desempeñado principalmente como abogado; sin embargo, en el 2025 fue designado como Secretario del Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México, para la administración 2025-2027.