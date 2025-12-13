Ante las denuncias por casos de maltrato animal que causaron decenas de muertes y fugas de animales, Rigoberto Montes renunció a su cargo como director del Zoológico de León.

A continuación, te contamos más detalles del exdirector del zoológico en polémica de León, Guanajuato.

¿Quién es Rigoberto Montes?

Rigoberto Montes Palomares, exdirector del Zoológico de León, Guanajuato, fue nombrado durante la administración municipal de Alejandra Gutiérrez, en medio de cambios en el Patronato.

Durante su gestión en el Zoológico de León, se registraron muertes de animales, fugas, pérdida de certificaciones y señalamientos por negligencia, desfalcos, omisiones y falta de mantenimiento en instalaciones.

El 10 de diciembre de 2025, Rigoberto Montes presentó su renuncia ante el Consejo del Patronato debido a decenas de muertes de distintas especies, así como fugas de algunas otras:

24 borregos muflones murieron el 2 de diciembre tras el ataque de una jauría de perros

Un avestruz cayó a la fosa de los leones

Un mono araña desapareció de la clínica y otro fue hallado muerto días después

Un pingüino murió ahogado en su hábitat

Una hiena falleció tras complicaciones médicas

También se reportó que 8 lobos canadienses escaparon de su jaula

Por lo ocurrido, la organización Va por sus Derechos presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras el Cabildo y la alcaldesa confirmaron la salida de Montes, y el inicio de investigaciones internas.

¿Qué edad tiene Rigoberto Montes?

Pese a que el exdirector del Zoológico de León cuenta con una amplia experiencia en el servicio público, no se cuenta con datos relacionados con la edad o fecha de nacimiento de Rigoberto Montes.

¿Quién es la esposa de Rigoberto Montes

No existe información en torno al entorno familiar o personal de Rigoberto Montes, debido a lo cual no se conoce el estado civil del exfuncionario y no se sabe si tiene esposa.

¿Cuántos hijos tiene Rigoberto Montes?

No existen datos sobre la familia de Rigoberto Montes, pues en redes sociales no tiene una presencia activa, motivo por el que tampoco es posible establecer si tiene hijos o no.

¿Qué estudió Rigoberto Montes?

En lo que respecta a la formación académica que tiene Rigoberto Montes, en perfiles curriculares se refiere que tiene estudios profesionales en Educación Física, como se muestra a continuación:

Profesor de Educación Física. Escuela Normal de Educación Física de León

Postgrado en Administración del Deporte y la Cultura Física. Instituto Superior de Cultura Física “Manuel Fajardo”, La Habana, Cuba

Postgrado en Alta Gerencia Deportiva. Instituto Superior de Cultura Física “Manuel Fajardo”, La Habana, Cuba

¿En qué ha trabajado Rigoberto Montes?

En lo que respecta a la experiencia laboral que ha desarrollado Rigoberto Montes, en perfiles curriculares de consulta pública se establece que además del cargo en el Zoológico de León, ha trabajado en los siguientes cargos:

Director General del Patronato del Parque Metropolitano de León, Guanajuato

Director del Sistema de Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental, de la Contraloría Municipal de León, Guanajuato

Coordinador de Recursos Humanos en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)

Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social de la Presidencia Municipal de León, Guanajuato

Director Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social de la Presidencia Municipal de León, Guanajuato

Director de Acciones a Favor de la Infancia en el Sistema Estatal DIF Guanajuato

Gerente Operativo del Club de Baloncesto Profesional “Lechugueros” de León

Director General de la Comisión Municipal del Deporte de León

Director de Desarrollo del Deporte de la Comisión Estatal del Deporte y Atención a la Juventud en el Estado de Guanajuato

Director de Promoción Deportiva de Acción Deportiva Municipal de León

Gerente Administrativo del Club Profesional de Básquetbol “Atléticos de León”

Coordinador del Departamento de Educación Física y Deportes del Instituto Cumbres de León

Coordinador Deportivo del Club Deportivo Punto Verde de León

Profesor de Educación Física y Entrenador en el Colegio La Salle Américas, Instituto América y Colegio Miraflores de León

Zoológico de León (Especial)

Rigoberto Montes renunció al cargo como director del Zoológico de León

Rigoberto Montes Palomares presentó su renuncia como director del Zoológico de León el 10 de diciembre de 2025, tras una serie de incidentes que involucraron muertes y fugas de animales, así como denuncias por maltrato.

La renuncia fue entregada ante el Consejo del Patronato del Zoológico de León, luego de que se confirmaron decenas de muertes, como las de 24 borregos muflones que fueron atacados por perros.

La FGE de Guanajuato recibió denuncias formales por parte de la organización Va por sus Derechos, mientras el Cabildo y la alcaldesa Alejandra Gutiérrez confirmaron la salida de Rigoberto Montes y el inicio de investigaciones internas.