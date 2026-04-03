Erika Vianey Potrero fue destituida de la Dirección de Educación de Nezahualcóyotl, Estado de México, tras difundirse un video en el que aparece en presunto estado de ebriedad a bordo de un vehículo oficial del ayuntamiento.

En el video también se observa a otros dos exfuncionarios, quienes igualmente fueron separados de sus cargos.

El alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo informó que la medida responde al uso indebido de recursos públicos y a la falta de responsabilidad mostrada por los servidores involucrados en el incidente.

Exhiben a Erika Vianey Potrero en presunto estado de ebriedad y a bordo de vehículo oficial

A lo largo de las últimas horas se difundió un video en redes sociales en el que aparece Erika Vianey Potrero a bordo de un vehículo oficial del ayuntamiento de Nezahualcóyotl.

En el clip se puede ver a la hoy exdirectora de Educación municipal en presunto estado de ebriedad, debido a que se le nota confundida y sin reaccionar al ser confrontada.

ESCÁNDALO EN NEZA !!

POR ANDAR DE BORRACHA DAN DE BAJA A DIRECTORA DE EDUCACIÓN DE NEZAHUALCÓYOTL, ERIKA VIANEY

Por presuntamente circular en estado de ebriedad a bordo de un vehículo oficial, 3 funcionarios de Nezahualcóyotl fueron separados de su cargo.

Los exhibieron en video pic.twitter.com/9HqiIGJ4SV — @vientoinformativo (@VientoInforma) April 2, 2026

Ante ello, el autor del video señaló de forma directa que tanto Erika Vianey Potrero como los otros 2 hombres a bordo de la unidad, estaban ingiriendo bebidas alcohólicas y ya estaban bajo sus efectos.

Pese a ser confrontados por hacer un mal uso de la unidad del ayuntamiento y encontrarse en supuesto estado inconveniente, ninguno de los 3 hoy exfuncionarios reaccionó.

Erika Vianey Potrero será destituida de su cargo en Nezahualcóyotl

Tras darse a conocer el video de Erika Vianey Potrero en presunto estado de ebriedad, se desató una polémica en redes sociales en la que se le criticó a la funcionaria por lo ocurrido.

Ante ello, el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, compartió un mensaje en el que informó que los implicados en los hechos serán removidos de sus respectivos puestos.

Alcalde de Neza destituye a Erika Vianey Potrero (@Adolfo_Cerqueda/X)

Lo anterior debido a que los servidores públicos incurrieron en un “presunto uso indebido de un vehículo oficial” y actuaron sin los principios de respeto y responsabilidad.

Hasta el momento, ni la exdirectora de Educación de Neza destituida del cargo ni los otros dos implicados en el incidente —de quienes se desconoce su identidad— se han pronunciado por lo ocurrido.