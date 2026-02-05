Durante la Plenaria del Partido Verde en el Senado de la República, Pepe Couttolenc, dirigente del PVEM en el Estado de México, fue recibido por el coordinador del grupo parlamentario en el Senado, Manuel Velasco, y por la dirigente a nivel nacional, Karen Castrejón.

Durante la Plenaria, el Partido Verde destacó el papel estratégico que juega el Estado de México, siendo una de las entidades más activas a nivel nacional.

Dirigencia nacional del PVEM respalda liderazgo de Pepe Couttolenc en el Edomex

Manuel Velasco destacó que el Partido Verde es la fuerza política más fuerte en el Estado de México, el cual es el resultado de una estrategia basada en trabajo territorial, cercanía con la ciudadanía y resultados concretos.

Por otra parte, Karen Castrejón subrayó que el trabajo de Pepe Couttolenc se ha convertido en un referente en el partido, pues trabaja con un modelo de organización, activismo y operación política.

Asimismo, se destacó que el modelo se replicará en otras entidades para hacer crecer la fuerza política del PVEM y deje de ser un partido satélite. El exgobernador Eruviel Ávila aclaró que su incorporación al partido busca combinar la estructura de Couttolenc con su experiencia política, rumbo al 2027.

Durante la Plenaria se abordaron temas de agua, transporte y seguridad, las cuales son las principales problemáticas en el Edomex y en el Valle de México, por lo que el PVEM busca construir una identidad propia frente a Morena a nivel federal.

Asimismo, el partido aseguró mantener su lealtad al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también avanzar con autonomía legislativa.

PVEM envía mensaje de unidad y disciplina en medio de reacomodos políticos nacionales

La Plenaria sirvió para que el Partido Verde mandara un mensaje de unidad, disciplina y fortaleza a los partidos que enfrentan reacomodos internos.

En este contexto, el PVEM reafirma su compromiso de evaluar las mejores rutas de crecimiento para cada municipio, sin afectar el modelo de la Cuarta Transformación.

Pepe Couttolenc se ha consolidado como el dirigente que más aporta al Partido Verde, posicionando al Estado de México como referente a nivel nacional.

Finalmente, el Partido Verde señaló que mantiene un diálogo abierto sobre el debate de la reforma electoral, incluyendo el tema de los plurinominales.